Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Видео ⟩ Молодых людей оштрафовали на 300 евро за собрание на площади у Национальной оперы

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В минувшие выходные Рижская муниципальная полиция (RPP) оштрафовала на 300 евро нескольких молодых людей за несоблюдение ограничений из-за Covid-19 и других правил общественного порядка, сообщила пресс-секретарь RPP Ласма Грейдане.

Видео: Запись с камеры наблюдениия

В субботу вечером сотрудники центра видеонаблюдения заметили на скамейке на площади у Национальной оперы шестерых человек, которые не соблюдали ограничения из-за Covid-19.

Люди не только собрались вместе, что запрещено, но и курили, пили алкоголь, плевались, справляли нужду и загрязняли окружающую среду в парке.

Информация о происходящем была передана в ближайший автомобильный патруль муниципальной полиции, но вскоре после этого молодые люди начали расходиться.

Когда полиция прибыла на место происшествия, они встретили только троих молодых людей - двух девушек и парня.

Изначально молодые люди отрицали, что собирались компанией. Они объясняли, что просто сели на скамейку, чтобы поесть. Однако когда полиция сказала, что их действия долгое время снимали городские камеры, молодые люди больше не пытались ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов.

В данном случае им также сказали, что были нарушены не только ограничения из-за Covid-19, но и ряд других правил общественного порядка. Соответственно, на каждого налагается штраф в размере 300 евро.

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