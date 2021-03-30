Видео ⟩ Молодых людей оштрафовали на 300 евро за собрание на площади у Национальной оперы

Видео: Запись с камеры наблюдениия

В субботу вечером сотрудники центра видеонаблюдения заметили на скамейке на площади у Национальной оперы шестерых человек, которые не соблюдали ограничения из-за Covid-19.

Люди не только собрались вместе, что запрещено, но и курили, пили алкоголь, плевались, справляли нужду и загрязняли окружающую среду в парке. 16

Информация о происходящем была передана в ближайший автомобильный патруль муниципальной полиции, но вскоре после этого молодые люди начали расходиться.

Когда полиция прибыла на место происшествия, они встретили только троих молодых людей - двух девушек и парня.

Изначально молодые люди отрицали, что собирались компанией. Они объясняли, что просто сели на скамейку, чтобы поесть. Однако когда полиция сказала, что их действия долгое время снимали городские камеры, молодые люди больше не пытались ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов.