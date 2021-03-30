Лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона

На своей официальной странице в Twitter 32-летний аргентинец сообщил, что его контракт с "горожанами" не будет продлён по окончании сезона. "Манчестер Сити" также подтвердил эту информацию.

"Мы заслужили место среди величайших в мире. Теперь задача сохранить это заслуженное привилегированное положение остаётся за другими людьми", - написал Агуэро.

Ожидается, что Агуэро попрощается с "Сити" после матча против "Эвертона", который пройдёт 23 мая. Президент "Манчестер Сити" уже пообещал, что аргентинцу установят статую возле стадиона - она будет стоять рядом с фигурами Венсана Компани и Давида Сильвы.

Аргентинец стал игроком "Манчестер Сити" в 2011 году, перейдя из испанского "Атлетико". В "Манчестер Сити" Агуэро стал четырёхкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трёхкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.

Серхио Агуэро - лучший бомбардир в истории "Сити". На его счету 254 гола в 370 матчах за клуб. Также он является самым результативным иностранным игроком в истории Английской премьер-лиги и рекордсменом по количеству хет-триков в лиге (12).