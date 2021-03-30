Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона

Серхио Агуэро ФОТО: Reuters/ScanPix

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил, что летом клуб покинет аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который провёл в команде десять лет.

На своей официальной странице в Twitter 32-летний аргентинец сообщил, что его контракт с "горожанами" не будет продлён по окончании сезона. "Манчестер Сити" также подтвердил эту информацию.

"Мы заслужили место среди величайших в мире. Теперь задача сохранить это заслуженное привилегированное положение остаётся за другими людьми", - написал Агуэро.

Ожидается, что Агуэро попрощается с "Сити" после матча против "Эвертона", который пройдёт 23 мая. Президент "Манчестер Сити" уже пообещал, что аргентинцу установят статую возле стадиона - она будет стоять рядом с фигурами Венсана Компани и Давида Сильвы.

Аргентинец стал игроком "Манчестер Сити" в 2011 году, перейдя из испанского "Атлетико". В "Манчестер Сити" Агуэро стал четырёхкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трёхкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.

Серхио Агуэро - лучший бомбардир в истории "Сити". На его счету 254 гола в 370 матчах за клуб. Также он является самым результативным иностранным игроком в истории Английской премьер-лиги и рекордсменом по количеству хет-триков в лиге (12).

В данный момент "Манчестер Сити" идёт на первом месте в чемпионате Англии, имея в своём активе 71 очко. Идущий следом "Манчестер Юнайтед" отстаёт на 14 очков.

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