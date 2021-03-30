Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Юхневича: центры вакцинации не отменяют вакцинацию у семейных врачей и в медучреждениях

Эва Юхневича ФОТО: Zane Bitere/LETA

Предусмотренные для массовой вакцинации от Covid-19 центры не отменяют вакцинацию в практиках семейных врачей и в медицинских учреждениях, сказала на Латвийском радио руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Она отметила, что сегодня в Вентспилсе в тестовом режиме открывается первый в Латвии крупный пункт вакцинации, где на практике можно будет проверить все аспекты, чтобы дальнейший процесс вакцинации проходил успешно. Также будет возможность зафиксировать, сколько времени человек проводит в пункте вакцинации.

На этой неделе ожидается более крупная поставка вакцин в Латвию, поэтому планируется, что на Пасху начнут работу и другие центры массовой вакцинации.

"Работа этих центров будет необходима в определенные моменты в апреле, когда вакцин будет больше. Центры вакцинации ни в коем случае не заменят вакцинацию в практиках семейных врачей и в медицинских учреждениях", - отметила руководитель бюро.

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