Юхневича: центры вакцинации не отменяют вакцинацию у семейных врачей и в медучреждениях

Она отметила, что сегодня в Вентспилсе в тестовом режиме открывается первый в Латвии крупный пункт вакцинации, где на практике можно будет проверить все аспекты, чтобы дальнейший процесс вакцинации проходил успешно. Также будет возможность зафиксировать, сколько времени человек проводит в пункте вакцинации.

На этой неделе ожидается более крупная поставка вакцин в Латвию, поэтому планируется, что на Пасху начнут работу и другие центры массовой вакцинации.