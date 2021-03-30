Юхневича: центры вакцинации не отменяют вакцинацию у семейных врачей и в медучреждениях

Она отметила, что сегодня в Вентспилсе в тестовом режиме открывается первый в Латвии крупный пункт вакцинации, где на практике можно будет проверить все аспекты, чтобы дальнейший процесс вакцинации проходил успешно. Также будет возможность зафиксировать, сколько времени человек проводит в пункте вакцинации.
На этой неделе ожидается более крупная поставка вакцин в Латвию, поэтому планируется, что на Пасху начнут работу и другие центры массовой вакцинации.
"Работа этих центров будет необходима в определенные моменты в апреле, когда вакцин будет больше. Центры вакцинации ни в коем случае не заменят вакцинацию в практиках семейных врачей и в медицинских учреждениях", - отметила руководитель бюро.