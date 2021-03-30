Среднестатистический латыш "любит страдать": теледива Грета Горючко высказалась о нации и правительстве

В начале февраля Пейде сообщила в соцсетях, что "убежала от локдауна".

"Все, что я могу сказать - есть жизнь за пределами коробки! Жаль, что мне не жаль!" - написала она.

Грета также поделилась своими мыслями о происходящем в Латвии. Ее комментарий вызвал бурную реакцию в соцсетях.

"Укрывшись от мрачной борьбы Латвии с коронавирусом здесь, в Мексике, и повстречав живущих здесь людей и путешественников (да, такие тут и правда есть, и их много. Даже соседей-эстонцев встретили) - я много думаю о латышах.

О том, что среднестатистический латыш садомазохистски "любит страдать", и больше всего ему нравится следить за своим соседом и постоянно искать в нем несоответствия. Что он может и что не может делать. И не дай бог этот сосед радуется жизни! Ррррр... Это доводит до отчаяния страдающего латыша.

Потому что обязательно нужно страдать. А лучше это делать всем вместе. Чтобы все страдали, молчали и чувствовали свою радость!" - написала Пейде.

Она также продолжила: "В этом длинном промежутке странного года так открываются истинные лица людей и характер нашей нации. Точнее говоря, у нашей нации нет характера! Все прячутся за "правильными" догмами, но никто по сути их не выполняет. Прячутся, потому что боятся. Боятся, потому что правительство нас постоянно пугает, ругает и наказывает, а не вдохновляет и объединяет! Будто бы мы наняли на работу няню, а она такая строгая, недовольная и непрофессиональная, что тебе лучше стать самому себе няней.

Словно в токсичных отношениях - это так я себя ощущаю по отношению к нашему правительству в последний год.

И тогда вы решаете не вступать в эти отношения. Жить в соседней комнате, иногда забегая на кухню. Конечно, это не лучшая тактика, но до тех пор, пока мы не решимся няню уволить или по крайней мере жестко поставить ее на место, мы продолжим так жить.

И о нас как о гражданах: прошу перестать постоянно нянчиться с другими, а вначале разобраться с собой.

Разберемся с нашей завистью и ментальным здоровьем. Будем едины и свободны. Ты никогда не знаешь, какая история стоит за человеком, которого ты судишь. За каждым решением стоят свои причины. Будем понимающими и принимающими, и, может быть, тогда мы вместе станем лучшей нацией! Очень хочется, чтобы мы больше радовались, когда видим, как улыбаются другие, и просто улыбались в ответ! И чтобы по-настоящему, от всего сердца!" - подытожила Грета.

Одна часть подписчиков Пейде была с ней согласна, люди стали делиться ее словами в своих профилях, а вторая часть - наоборот: комментаторы отметили, что не всем нужны путешествия, чтобы быть счастливыми.