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Сегодня мир охвачен пандемией таких масштабов, которую человечество в последний раз испытало около 100 лет назад, когда ослабленный войной мир был охвачен испанским гриппом, унесшим 50-100 миллионов жизней. Благодаря гораздо лучшему пониманию как человеческих, так и вирусных структур и механизмов, современный мир гораздо успешнее отражает эту атаку микромира. Но, как и 100 лет назад, особенно важной является личная ответственность каждого человека и способность принимать правильные решения для защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

В этой ситуации важно научиться жить с микромиром. Важно понимать, какие именно ворота, которые мы часто оставляем открытыми из-за халатности или незнания, подвергают нас очередному вирусному удару.

Как бы успешно или безуспешно современная медицина ни научилась бороться с этой инфекцией, самое главное - не допустить, чтобы мы и наши близкие не заболели или не попали в больницу. На этот вопрос есть только один ответ - наша иммунная система. Несомненно, на передовой в этой битве - это личная гигиена и средства индивидуальной защиты, психологическое равновесие, свежий воздух и полноценный отдых. К сожалению, от контакта с микромиром нас ничто не спасет. Поэтому важно позаботиться о способности нашего организма отражать захватчиков и успешно бороться с ними.

Правильно функционирующая не ослабленная иммунная система справляется с большинством вредоносных для нас вирусов, бактерий и злокачественных клеток. Именно иммунная система является теми воротами, на которые мы часто не обращаем должного внимания, пока нам не напоменает очередное заболевание.

Итак, каковы основные признаки ослабленной иммунной системы? Главный симптом, конечно же, является частые болезни (более 2 раз в год). Об этом также может свидетельствовать медленное выздоровление и осложнения после болезни.

Также плохим знаком является, отсутствие повышенной температуры в течение многих лет, несмотря на плохое самочувствие. Это может указывать на то, что у вас вялая иммунная система, которая не реагирует должным образом на захватчиков. Да, повышенная температура - это нормальная реакция иммунной системы в ответ на захватчиков. Это подтверждается исследованиями, показывающими, что такие люди подвержены повышенному риску развития злокачественных новообразований.

Назовем еще несколько важных признаков, которые могут указывать на ослабленную иммунную систему, это: сухая кожа, герпес, стоматит, проблемы с пищеварением, потрескавшиеся губы, тонкие волосы и ногти, покалывание в руках и ногах, слабость в ногах, повышенная чувствительность, нервозность, хроническая усталость. Конечно, это не все сигналы тревоги, о которых организм пытается нас предупредить. Самое главное - прислушиваться к своему организму, не игнорировать его сигналы и действовать.

Необходимо понимать, что слабая иммунная система - это не приговор, чаще всего она не передается по наследству, это только следствие нашего нынешнего образа жизни, диеты и привычек. Чаще всего это результат недостатка в организме многих биологически активных веществ (БАВ). Без всех необходимых биологически активных веществ иммунная система становится вялой или, наоборот, гиперактивной (аллергия). Так что, если вашему организму не хватает, например, витамина D, ни чеснок, ни имбирь не помогут, иммунная система тоже не будет работать должным образом со всеми последствиями.

Практически невозможно точно узнать, какой из сотен БАВ не хватает нашей иммунной системе. Итак, что можно сделать, чтобы не навредить себе и при этом сбалансировать баланс БАВ в организме, обеспечивая нормальное функционирование? Не стоит сразу начинать с бутылки традиционного витамина С или других модных витаминов, ведь передозировка витаминов тоже может привести к совершенно противоположному эффекту и новым проблемам со здоровьем.

Ответ - использовать препараты, максимально приближенные к биохимии человеческого организма, которые при этом уравновешивают весь состав БАВ, восполняя недостающие и не передозируя существующие компоненты. Синтетические витамины, полученные из нефти, вообще не будут обсуждаться в этой статье, но растительные препараты также не будут оптимальным решением, потому что состав человеческого БАВ значительно отличается от состава растительного БАВ, а растения содержат мало или совсем не содержат человеку необходимых веществ. Травяные препараты также часто вызывают аллергические реакции из-за различного состава БАВ и даже примеси токсичных для человека веществ. Фитотерапевты не скрывают, что большинство трав при неправильном использовании могут даже навредить здоровью. Даже обычная мята в большом количестве может негативно сказаться на мужской потенции. Так что делать?

Продукты животного происхождения были бы отличным решением в этой ситуации. К сожалению, большинство животных убивают, чтобы получить продукты животного происхождения. К счастью, есть препарат, для которого добыча сырья сопоставима со стрижкой овечьей шерсти - это стрижка молодых рогов северного оленя (пантов). Это не причиняет вреда животному, и рога быстро отрастают. Быстрый рост и чистая окружающая среда делают его самым ценным натуральным препаратом в мире. Панты известны в восточной медицине не менее 2000 лет и ценятся выше, чем знаменитый женьшень. Такой препарат производят в Латвии из экологически чистых пантов северного оленя, добытых в Якутии. Он производится по патенту академии наук РФ в течение 8 лет и получил положительные отзывы клиентов в Латвии и во всем мире. Позитивно об этом препарате публично высказались такие знаменитости, как актер Я. Паукштелло, писатель М. Берзиньш, музыкант Я. Кулаков и другие. Его используют и рекомендуют многие врачи, а также целители.

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