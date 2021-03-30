Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы
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Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: LAURA HASANI/REUTERS

Шведско-британская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на сайте агентства по лекарствам Швеции, пишет "Медуза".

Теперь вакцина будет называться Vaxzevria.

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В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка  также может измениться.

Причины переименования вакцины не уточняются.

В начале марта страны Европы начали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных ей людей. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной. После этого ее использование практически всеми странами было возобновлено.

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