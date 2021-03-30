Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали

В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка также может измениться.

В начале марта страны Европы начали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных ей людей. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной. После этого ее использование практически всеми странами было возобновлено.