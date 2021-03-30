Сопротивление сотруднику СИЗО: в Гомеле на 16-летнего политзаключенного завели новое дело

"Никите всего 16 лет, он весит 45 килограммов, "- говорит отец Никиты. "- Как он мог осуществить нападение на обученного взрослого сотрудника изолятора?". Сейчас Золотарев проходит в качестве подозреваемого. "Я спрашивал: "Сынок, ты это делал?" Он мне отвечает, что ничего не делал, и вообще не понимает, почему к нему постоянно цепляются.

Им не нравится, что сына признали политзаключенным, один из сотрудников прямым текстом говорил: "Ты политический, ты здесь сдохнешь",

- рассказывает отец Никиты.

Родственники отмечают, что у Никиты серьезное заболевание, он должен регулярно получать медицинские препараты, а нерегулярность приема может привести не только к опасным для жизни приступам, но и к изменениям в поведении: нервозности, повышенной возбудимости. Во время свиданий Никита жаловался родителям, что препараты он получает нерегулярно.

Также, говорит Михаил, по словам Никиты, отношение к нему в СИЗО после приговора только ухудшилось. Сейчас Никита Золотарев переведен в одиночную камеру.

Когда Михаил Лапунов в последний раз видел Никиту на свидании, тот был острижен наголо. Он гладил сына по голове через прутья решетки и повторял: "Ничего, сынок, я с тобой".