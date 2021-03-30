Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
2

Сопротивление сотруднику СИЗО: в Гомеле на 16-летнего политзаключенного завели новое дело

ФОТО: Сильные новости

В Гомеле в отношении 16-летнего Никиты Золоторева возбудили очередное уголовное дело. Об этом редакции "Сильных Новостей" сообщил его отец. Следователь сообщил родителям, что парень набросился на сотрудника СИЗО. 

"Никите всего 16 лет, он весит 45 килограммов, "- говорит отец Никиты. "- Как он мог осуществить нападение на обученного взрослого сотрудника изолятора?". Сейчас Золотарев проходит в качестве подозреваемого. "Я спрашивал: "Сынок, ты это делал?" Он мне отвечает, что ничего не делал, и вообще не понимает, почему к нему постоянно цепляются.

Им не нравится, что сына признали политзаключенным, один из сотрудников прямым текстом говорил: "Ты политический, ты здесь сдохнешь",

2

- рассказывает отец Никиты. 

Родственники отмечают, что у Никиты серьезное заболевание, он должен регулярно получать медицинские препараты, а нерегулярность приема может привести не только к опасным для жизни приступам, но и к изменениям в поведении: нервозности, повышенной возбудимости. Во время свиданий Никита жаловался родителям, что препараты он получает нерегулярно.

Также, говорит Михаил, по словам Никиты, отношение к нему в СИЗО после приговора только ухудшилось. Сейчас Никита Золотарев переведен в одиночную камеру.

Когда Михаил Лапунов в последний раз видел Никиту на свидании, тот был острижен наголо. Он гладил сына по голове через прутья решетки и повторял: "Ничего, сынок, я с тобой".

Никита был осужден по делу о "коктейлях Молотова". Леонида Ковалева, Дмитрия Корнеева и несовершеннолетнего Никиту Золоторева обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, в приготовлении к участию в массовых беспорядках, имевших место в Гомеле 10 августа. Парень своей вины не признал. 

НАВЕРХ
Back