В США предупредили о приближении четвертой волны коронавируса

Глава центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски во время брифинга заявила, что четвертая волна коронавируса неизбежна, если американцы не начнут соблюдать меры предосторожности - даже несмотря на быстрые темпы вакцинации.

По сравнению с предыдущей неделей по всей стране выросло число госпитализаций - такое произошло впервые с середины января.

При этом два из трех заболевших коронавирусом в США - моложе 65 лет.

В США к концу марта вакцинированы более 52 миллионов человек. Всего в страну было доставлено 180,6 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 145,8 млн доз уже использованы по назначению.

Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля очередь на вакцинацию дойдет до 90 процентов взрослого населения США.