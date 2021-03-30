Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В США предупредили о приближении четвертой волны коронавируса

ФОТО: pexels.com

В 25 штатах США выросло число госпитализаций больных с Covid-19 за последнюю неделю, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения США. При этом в больницы попадают более молодые пациенты. Издание называет ситуацию с ростом заболеваемости "знаком приближающейся четвертой волны" эпидемии, пишет "Дождь".

Глава центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски во время брифинга заявила, что четвертая волна коронавируса неизбежна, если американцы не начнут соблюдать меры предосторожности - даже несмотря на быстрые темпы вакцинации.

По сравнению с предыдущей неделей по всей стране выросло число госпитализаций - такое произошло впервые с середины января.

При этом два из трех заболевших коронавирусом в США - моложе 65 лет.

В США к концу марта вакцинированы более 52 миллионов человек. Всего в страну было доставлено 180,6 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 145,8 млн доз уже использованы по назначению.

Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля очередь на вакцинацию дойдет до 90 процентов взрослого населения США. 

Всего в США за год пандемии заразились коронавирусом больше 30 миллионов человек, 550 тысяч заболевших умерли. За последнюю неделю каждый день в среднем заболевали более 63 тысяч американцев, умирали каждый день почти тысяча пациентов.

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