Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V"

Себастьян Курц отметил, что переговоры начались еще в конце февраля. Соглашение предусматривает поставку заказанного количества вакцин в три этапа: первые 300 тыс. доз должны прибыть в Австрию в апреле, полмиллиона доз - в мае и оставшиеся 200 тыс. - в июне.

"С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята", - пояснил он.

По словам Курца, дополнительный 1 млн доз вакцины от коронавируса позволит спасти множество жизней и рабочих мест, а также обеспечить более ранее возвращение страны к нормальной жизни.

На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). При этом 23 марта представитель регулятора Вольф-Дитер Людвиг заявил, что препарат может выйти на европейский рынок в течение шести-восьми недель.