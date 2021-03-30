Вт, 30.03.2021
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Гитанас Науседа, президент Литвы
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Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V"

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters

Правительство Австрии договаривается с Россией о поставке миллиона доз вакцины "Спутник V", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя офиса австрийского канцлера Себастьяна Курца агентству AFP.

Себастьян Курц отметил, что переговоры начались еще в конце февраля. Соглашение предусматривает поставку заказанного количества вакцин в три этапа: первые 300 тыс. доз должны прибыть в Австрию в апреле, полмиллиона доз - в мае и оставшиеся 200 тыс. - в июне.

"С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята", - пояснил он.

По словам Курца, дополнительный 1 млн доз вакцины от коронавируса позволит спасти множество жизней и рабочих мест, а также обеспечить более ранее возвращение страны к нормальной жизни.

На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). При этом 23 марта представитель регулятора Вольф-Дитер Людвиг заявил, что препарат может выйти на европейский рынок в течение шести-восьми недель.

Помимо Австрии, переговоры о поставках российской вакцины в настоящее время ведут Словакия и Чехия. Единственной страной в ЕС, где уже проводится вакцинация "Спутником V", на данный момент стала Венгрия. 

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