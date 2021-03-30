Так можно или нельзя путешествовать в третьи страны? 17 туристов не смогли улететь из Латвии в Киев

Она подтвердила, что 24 марта из Латвии не выпустили 17 человек, которые собирались лететь в Киев, так как они не соответствовали критериям из списка существенных причин, по которым разрешен выезд за пределы ЕС. Данный список действует для пересечения границ по суше, поэтому он был применен и в случае с перелетом.

Кроме того лица, которые 24 марта планировали покинуть Латвию, не получили разрешения, подписанное начальником Государственной пограничной охраны или его уполномоченным лицом. Это разрешение должно подтверждать, что пересечение внешней границы отвечает интересам Латвийского государства или осуществляется по форс-мажорным обстоятельствам или по гуманитарным соображениям.

Петерсоне подчеркнула, что такие условия действовали и тогда, когда латвийские государственные деятели пересекали внешнюю границу по суше.

По словам Петерсоне, Группа оперативного управления (OVG) договорилась о временном регулировании, которое позволит жителям Латвии лететь в третьи страны по незначительным причинам, в том числе и для путешествий.

Пока еще пересекать границу без существенных причин по суше нельзя. 1

Пока никаких изменений в соответствующие постановления Кабинета министров не внесено, поэтому пограничники разрешают гражданам Латвии совершать рейсы в третьи страны также по незначительным причинам.

Кабмин планирует ввести изменения в регулирование, чтобы избежать двойной трактовки, и разрешить полеты в третьи страны с туристической целью, пояснила представитель Министерства сообщения Байба Гулбе.