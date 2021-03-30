Главное за 30 марта ⟩ Латвия объявляет о начале выплаты пособий пенсионерам, а AstraZeneca меняет название

События дня:

Латвия начнет выплату пособий в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью с 1 апреля. ​Первыми эту поддержку получат люди, получающие пенсию, пособие или компенсацию 5 апреля, которое в этом году является праздничным днем. Остальные выплаты будут произведены до 26 апреля.

Ригу исключили из списка городов-загрязнителей. Рига почти 30 лет была включена в этот список из-за бытового загрязнения и сброса недостаточно очищенных сточных вод в окружающую среду, поскольку 40-50% промышленных сточных вод сбрасывались в бытовую канализацию без предварительной очистки. В результате плохо очищенные или неочищенные сточные воды легко могли попасть в Даугаву и окружающие озера.

За въезд в Юрмалу больше нельзя будет заплатить наличными. По словам главы отдела общественных отношений Юрмальской думы Зане Лейте, оплата наличными при въезде в город была отменена, чтобы обеспечить более быструю покупку пропусков. В билетных автоматах можно будет расплачиваться только картой или бесконтактным способом оплаты - мобильным телефоном, браслетом, умными часами и т.д.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 526 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек. За сутки в Латвии сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали. Теперь вакцина будет называться Vaxzevria. В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка также может измениться. Причины переименования вакцины не уточняются.

"Запрещенный прием" выпустил сюжет об эффективности AstraZeneca. Его проверят на наличие нарушений. Специалист по связям с общественностью Национального совета по электронным СМИ Иева Праулиня отметила, что Закон об электронных СМИ предусматривает, что программы и передачи не могут содержать контент, который угрожает общественному здоровью или может представлять серьезный риск для него.

Латвия получила 25 200 доз вакцины Moderna. Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей из приоритетных групп. Эта поставка была запланирована на воскресенье, 4 апреля, но вакцины поступили раньше.

В Вентспилсе на один день откроется первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Covid-19. Его цель - проверка процесса массовой вакцинации в действии, чтобы применить полученные выводы в остальных 22 крупных пунктах вакцинации по всей Латвии, которые откроются, как только будет получено достаточное количество вакцин.

В США предупредили о приближении четвертой волны коронавируса. Глава центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски во время брифинга заявила, что четвертая волна коронавируса неизбежна, если американцы не начнут соблюдать меры предосторожности - даже несмотря на быстрые темпы вакцинации.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Вера Вонг и её путь от фигуристки до свадебного платья Иванки Трамп. В этом году живой легенде исполнится 72 года. Имя Веры Вонг хоть раз слышали даже те, кто далёк от мира моды и гламура. В нарядах от Веры Вонг выходят замуж самые богатые и знаменитые девушки планеты. В её вечерних платьях щеголяют по красным дорожкам, а ещё в её уникальных костюмах в разное время катались лучшие фигуристы и фигуристки мира.

Ведущий "Что? Где? Когда?" объяснил уход знатоков из клуба плохой игрой, хотя они ушли из-за Скипского. Команду Бориса Белозерова покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули. Они приняли такое решение, так как руководство клуба оставило Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к детям. Из команды также ушел Антон Иоков. На своей Instagram-странице он рассказал, что остался в ней в качестве тренера, и уточнил, что решение о его уходе приняли создатели "Что? Где? Когда?".