Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Профессор: беременных можно и даже рекомендуется вакцинировать от Covid-19

ФОТО: pexels.com

Беременных можно и даже рекомендуется вакцинировать от Covid-19, заявила глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Юта Кройча.

Ссылаясь на проведенное в Израиле исследование, она подчеркнула, что беременным женщинам можно сделать прививку от Covid-19, и она также приносит пользу новорожденным. "Как и прививка против гриппа, которую настоятельно рекомендуется делать беременным женщинам, потому что тогда новорожденный в течение первого года жизни защищен от этой инфекции", - отметила Кройча.

Профессор подчеркнула, что во время вакцинации беременных женщин в Израиле побочных эффектов не выявлено.

При этом Кройча добавила, что весной ошибочно считалось, что беременные женщины не болеют Covid-19 в тяжелой форме и инфекция для них не опасна. Однако в Израиле были случаи, когда заразившихся Covid-19 беременных женщин приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, болезнь приводила к потере ребенка или другим серьезным последствиям. Профессор добавила, что в Латвии также были случаи, когда беременных женщин с Covid-19 приходилось госпитализировать.

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