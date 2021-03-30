В Подмосковье подозреваемый в незаконном обороте оружия обстрелял полицейских и бросил в них гранату

Несколько часов подозреваемого не могли задержать. Поселок оцепили, стянули силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов с помощью дрона обследовали территорию участка сверху.
В особняке, принадлежащем стрелку, в результате перестрелки вспыхнул сильный пожар. Сам мужчина остался в доме; судьба его неизвестна.
По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека - его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - пишет Русская служба Би-би-си.
Известно об одном раненом силовике. "Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу", - сказал источник Интерфакса.
Источники агентств утверждают, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили по дому из гранатомета. Однако, как говорит источник ТАСС, силовики использовали не гранатомет, а светошумовую гранату.
По данным СМИ, подозреваемый - 61-летний Владимир Барданов. По информации ТАСС, он является генеральным директором фирмы, занимающейся оптово-розничной торговлей и строительством, пишет "Медуза".