В Подмосковье подозреваемый в незаконном обороте оружия обстрелял полицейских и бросил в них гранату

Несколько часов подозреваемого не могли задержать. Поселок оцепили, стянули силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов с помощью дрона обследовали территорию участка сверху.

В особняке, принадлежащем стрелку, в результате перестрелки вспыхнул сильный пожар. Сам мужчина остался в доме; судьба его неизвестна.

По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека - его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - пишет Русская служба Би-би-си.

Подмосковные Мытищи: момент штурма дома стрелка Барданова. Из окон дома видны вспышки от стрельбы, стрелок подорвал лестницу на второй этаж в своем доме. На стрелка не действуют никакие уговоры, и сдаваться он не намерен.



Устроил "битву за Сталинград". pic.twitter.com/UGoQJVZ08u — Sibmoreman (@sibmoreman) March 30, 2021

Известно об одном раненом силовике. "Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу", - сказал источник Интерфакса.

Источники агентств утверждают, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили по дому из гранатомета. Однако, как говорит источник ТАСС, силовики использовали не гранатомет, а светошумовую гранату.