Вт, 30.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

В Подмосковье подозреваемый в незаконном обороте оружия обстрелял полицейских и бросил в них гранату

Оружие. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые пытались его задержать. Мужчина подозревался в незаконном обороте оружия, полицейские с санкции суда намеревались осмотреть его дом, однако он начал стрелять в них из автоматического оружия и бросил две гранаты, пишет "Медуза".

Несколько часов подозреваемого не могли задержать. Поселок оцепили, стянули силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов с помощью дрона обследовали территорию участка сверху. 

В особняке, принадлежащем стрелку, в результате перестрелки вспыхнул сильный пожар. Сам мужчина остался в доме; судьба его неизвестна. 

По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека - его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - пишет Русская служба Би-би-си.

Известно об одном раненом силовике. "Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу", - сказал источник Интерфакса.

Источники агентств утверждают, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили по дому из гранатомета. Однако, как говорит источник ТАСС, силовики использовали не гранатомет, а светошумовую гранату.

По данным СМИ, подозреваемый - 61-летний Владимир Барданов. По информации ТАСС, он является генеральным директором фирмы, занимающейся оптово-розничной торговлей и строительством, пишет "Медуза".

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