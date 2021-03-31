Интрига от Василисы Володиной: гороскоп на апрель 2021 года не для всех

Вот что сама Василиса Володина написала в Facebook буквально несколько часов назад:

"Прогноз на апрель, половина знаков. Вторая половина завтра...

Овен

Апрель дает возможность ярко продемонстрировать и внешность, и ораторские навыки (первая половина). Начиная с 15.04 уделите внимание финансовой отдаче от предпринятых усилий, а после 24 апреля - понятным, но от этого не менее хлопотным семейным делам. В районе 6 апреля есть шанс нормализовать личную жизнь, 8-11 апреля велики шансы запутаться. 12-16 апреля - проявить творческие таланты, а дни с 15 по 19 апреля дают надежду на прекрасную прибыль.

Телец

Первые две недели апреля лучше выждать с проектами, собирать силы, а стартовать с конкретными действиями после 15-го числа.

Зато весь месяц прекрасен для того, чтобы заниматься собой, думать о себе, тратить деньги на себя.

Первая неделя месяца улучшает дела любовные, 10-11 апреля могут принести денежную удачу, а 22, 23 и 25 апреля берегите себя и близких от себя.

Близнецы

С 4 апреля Близнецы встрепенутся от зимней спячки и пустятся во все тяжкие: общение, встречи, тусовки, суета. Так к концу месяца не будет ни сил, ни денег.

Чтобы на последней неделе апреля не считать копейки и не расстраиваться из за упущенного времени, постарайтесь не слишком распыляться в начале. Важные и хорошие дни 2 и 10. Удача через усилия и самоотречение готова прийти 17-18. Даты 24 и 25 будут нервными.

Рак

Внимание! За жалобы вроде "когда же Ракам будет нормальный прогноз" я немедленно блокирую. Нытье надоело! Пишите в небесную канцелярию просьбу быстрее вывести Плутон в Водолея. А для терпеливых скажу, что в апреле работа будет больше напоминать театр боевых действий. Суета, неразбериха, но и перспективы открываются неплохие. 1-я половина месяца сложна (сплетни и заговоры, в том числе вашего авторства). 2-я половина апреля дает шанс заработать или получить удачу за чужой счет (кредит, подарок, помощь со стороны).

Лев

Самое время посмотреть на обыденную жизнь с высшей точки зрения. Понять, куда вообще стремимся и что нужно поменять.

Стоит не ковыряться в повседневной сиюминутной ерунде, а орлиным взором окинуть все вокруг стратегически.

Не удивлюсь, если Львов сейчас особенно сильно потянет в дальние дали. Но возможности в этом смысле сейчас не лучшие. Не упускайте шансы во второй декаде апреля.

Дева