Интрига от Василисы Володиной: гороскоп на апрель 2021 года не для всех

Вот что сама Василиса Володина написала в Facebook буквально несколько часов назад:
"Прогноз на апрель, половина знаков. Вторая половина завтра...
Овен
Апрель дает возможность ярко продемонстрировать и внешность, и ораторские навыки (первая половина). Начиная с 15.04 уделите внимание финансовой отдаче от предпринятых усилий, а после 24 апреля - понятным, но от этого не менее хлопотным семейным делам. В районе 6 апреля есть шанс нормализовать личную жизнь, 8-11 апреля велики шансы запутаться. 12-16 апреля - проявить творческие таланты, а дни с 15 по 19 апреля дают надежду на прекрасную прибыль.
Телец
Первые две недели апреля лучше выждать с проектами, собирать силы, а стартовать с конкретными действиями после 15-го числа.
Зато весь месяц прекрасен для того, чтобы заниматься собой, думать о себе, тратить деньги на себя.
Первая неделя месяца улучшает дела любовные, 10-11 апреля могут принести денежную удачу, а 22, 23 и 25 апреля берегите себя и близких от себя.
Близнецы
С 4 апреля Близнецы встрепенутся от зимней спячки и пустятся во все тяжкие: общение, встречи, тусовки, суета. Так к концу месяца не будет ни сил, ни денег.
Чтобы на последней неделе апреля не считать копейки и не расстраиваться из за упущенного времени, постарайтесь не слишком распыляться в начале. Важные и хорошие дни 2 и 10. Удача через усилия и самоотречение готова прийти 17-18. Даты 24 и 25 будут нервными.
Рак
Внимание! За жалобы вроде "когда же Ракам будет нормальный прогноз" я немедленно блокирую. Нытье надоело! Пишите в небесную канцелярию просьбу быстрее вывести Плутон в Водолея. А для терпеливых скажу, что в апреле работа будет больше напоминать театр боевых действий. Суета, неразбериха, но и перспективы открываются неплохие. 1-я половина месяца сложна (сплетни и заговоры, в том числе вашего авторства). 2-я половина апреля дает шанс заработать или получить удачу за чужой счет (кредит, подарок, помощь со стороны).
Лев
Самое время посмотреть на обыденную жизнь с высшей точки зрения. Понять, куда вообще стремимся и что нужно поменять.
Стоит не ковыряться в повседневной сиюминутной ерунде, а орлиным взором окинуть все вокруг стратегически.
Не удивлюсь, если Львов сейчас особенно сильно потянет в дальние дали. Но возможности в этом смысле сейчас не лучшие. Не упускайте шансы во второй декаде апреля.
Дева
В апреле покажется, что в чем-то вы нарываетесь. Играете с огнем. Если хоть на секунду возникнет ощущение, что вы не так уверены своих действиях, как обычно, это очень яркий сигнал - отложите, не спешите! Сейчас сомнение - хорошая вещь, оно может уберечь о дурацких действий, грозящих серьезными проблемами. Будьте особенно осторожны 17-18 и 24 апреля".