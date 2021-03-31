Пьяный водитель: "Включил аварийки, чтобы показать, что плохо еду"

Так как звонивший следовал за подозрительным водителем, и ближайший патруль в момент получения звонка находился на соседнем перекрестке, полицейские нашли и остановили разыскиваемый автомобиль очень быстро. Столь же быстро стало ясно и то, что водитель сел за руль сильно пьяным, на место происшествия вызвали дорожную полицию. Алкометр в выдохе мужчины показал 2,05 промилле.

В то время, пока стражи порядка оформляли связанные с этим событием формальности, передаче Degpunktā удалось поговорить с водителем Volvo, который по поводу произошедшего вообще не переживал. Выпил, потому что есть проблемы на работе и дома. Ехал из Depo. В аварии не попадал.

Водитель честно признался, что выпил "литр "перчика" и еще пиво".

Полицейские выражают большую благодарность свидетелю, который сообщил о подозрительном мужчине за рулем, так как остается лишь гадать, на какое время бы ему хватило удачи. Этого пьяного водителя, как и других пойманных полицией нарушителей, ждут весьма болезненные санкции - огромный денежный штраф, запрет на несколько лет на управление автомобилем и возврат в автошколу, чтобы вернуть свои права.