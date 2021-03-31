10-летний Рубин, который вместе с самкой рыси - Камелией - с 2013 года, воспитал 10 малышей, сейчас будет устанавливать новые отношения с Дадзе (ей неполные три года). Камелия же отправилась в Польшу.

Видео: К рыси Рубину из Рижского зоопарка привезли новую даму из лесов Виляки

Дадзе не имеет родственников в европейских зоопарках, что сделает возможное потомство этой пары рысей особенно ценным в рамках проекта по сохранению европейских рысей.

В свою очередь, количество рысей от Рубина и Камелии, стало достаточным в неволе. Как отмечают эксперты зоопарка, сохранение исчезающих видов в неволе - это сложный процесс, который также включает "браки по расчету", но обеспечивает достижение главного результата - генетически полного сохранения исчезающего вида животных.

Как отметили в зоопарке, сейчас об рыси ведут себя спокойно и между ними нет конфликтов. В дикой природе рыси встречаются только во время спаривания зимой. В зоопарке их отношения строят по-другому, но не меняется время спаривания зимой и рождение малышей в конце весны или начале лета.