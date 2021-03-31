Кариньш: мы не отменяем ограничения, а изменяем их

Премьер подчеркнул, что до завершения пандемии предстоит пройти еще долгий путь, поэтому необходимо постепенно переходить от сплошных запретов к безопасному и устойчивому образу жизни. Это означает поиск решений для экономической деятельности и расширения доступности очного образования.

"Это вызов, потому что, если мы пойдем слишком быстро, столкнемся с тем же, что произошло в других странах - увеличением заболеваемости, которого мы не хотим. Нужно найти способы соблюдать меры предосторожности и войти в более безопасную повседневную жизнь", - добавил премьер.

Кариньш подчеркнул, что предстоящие в правительстве дискуссии о пересмотре ограничений не следует называть их смягчением, поскольку ничего еще не заканчивается. Если заболеваемость Covid-19 снизится, небольшие магазины, возможно, смогут возобновить работу, а также расширится круг классов, которые в наиболее безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно. 20

На прошлой неделе было предложено, что на улице смогут встречаться два домашних хозяйства до десяти человек. "Нам всем нужно использовать здоровый рассудок. Знаем, что болезнь переносится по воздуху. Последним допущением были бы собрания в помещениях, но на улице могли бы встречаться два домашних хозяйства до десяти человек, кроме того, можно смотреть и другие активности на улице до десяти человек", - рассказал глава правительства.

"В основном не можем допускать собраний в любых обстоятельствах. Особенно опасны собрания в помещении. И после Пасхи рекомендуется работать удаленно, так как это безопасный способ, как не заболеть рабочем коллективу. С образованием - большой вызов, так как осознаем, что школы - категория большого риска. Если не потеряем навыков, которым научились, сможем куда лучше защитить себя осенью", - сказал Кариньш.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, можно сделать вывод, что третья волна Covid-19 достигла и Латвии. "Слава богу, это не приводит к значительному росту заболеваемости, потому что люди следуют правилам", - сказал премьер.

"Мы не планируем что-либо широко открывать или ослаблять. Нам нужно уравновесить потребности людей и нежелание, чтобы они заболели. Мы не отменяем, а меняем ограничения, делая их более устойчивыми", 20

- подчеркнул Кариньш.

Глава правительства призвал людей не терять бдительность и не расслабляться, не собираться и не ходить в гости на Пасху. "Не будем гостить, не будем толпиться, так как последствия для всего общества будут разрушительными. Свет в конце туннеля есть. Главное, не потерять бдительность слишком рано", - отметил премьер.

Кариньш пояснил, что режим чрезвычайной ситуации, скорее всего, продлен не будет, так как принятый Сеймом закон дает правительству широкие полномочия быстро действовать в случае ухудшения ситуации.