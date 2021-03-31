Сегодня планируется получить 42 376 доз вакцины AstraZeneca
Сегодня планируется получить поставку вакцины AstraZeneca в размере 42 376 доз, сообщили агентству LETA в бюро вакцинации.
Сегодня планируется получить поставку вакцины AstraZeneca в размере 42 376 доз, сообщили агентству LETA в бюро вакцинации.
После этого потребуется один-три дня, чтобы развезти эти вакцины по Латвии.
Более обширная информация о разработке и утверждении вакцин доступна на сайте Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv, а более детальная информация о вакцинации - на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.
Как сообщалось, вчера была получена поставка вакцины Moderna в размере 25 200 доз, а в общей сложности на этой неделе планируется получить 67 576 доз вакцины от Covid-19.