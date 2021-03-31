Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
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Сегодня планируется получить 42 376 доз вакцины AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Marcelo del Pozo/File Photo

Сегодня планируется получить поставку вакцины AstraZeneca в размере 42 376 доз, сообщили агентству LETA в бюро вакцинации.

После этого потребуется один-три дня, чтобы развезти эти вакцины по Латвии.

Более обширная информация о разработке и утверждении вакцин доступна на сайте Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv, а более детальная информация о вакцинации - на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.

Как сообщалось, вчера была получена поставка вакцины Moderna в размере 25 200 доз, а в общей сложности на этой неделе планируется получить 67 576 доз вакцины от Covid-19.

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