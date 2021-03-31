Сегодня планируется получить 42 376 доз вакцины AstraZeneca

После этого потребуется один-три дня, чтобы развезти эти вакцины по Латвии.

Более обширная информация о разработке и утверждении вакцин доступна на сайте Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv, а более детальная информация о вакцинации - на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.