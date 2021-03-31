В Литве началась вакцинация работников высших учебных заведений

На прошлой неделе правительство решило, что не только все педагоги, но и все сотрудники, которые имеют хотя бы недолгий прямой контакт со школьниками или студентами, должны быть вакцинированы в приоритетном порядке. Также предусмотрено право вакцинации выпускников школ. Однако пока не известно, когда студенты смогут вернуться в аудитории.

Около 70% сотрудников Университета им. Витаутаса Великого - более тысячи человек - уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, с остальными желающими получить вакцину работниками сейчас согласуется возможное время прививки.

Приглашение зарегистрироваться на вакцинацию получили также все преподаватели и сотрудники Каунасского технологического университета - более 2 000 человек. Этот университет также выразил надежду, что и студенты будут признаны приоритетной группой для вакцинации.

Приглашения на вакцинацию от самоуправления ждет и Вильнюсский университет, количество сотрудников которого, включая академические структурные подразделения в Каунасе и Шяуляе, превышает 5300 человек.