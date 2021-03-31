В Кулдигском крае в пожаре погибли два человека

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, кроме того, у здания уже рухнула крыша.

В ходе тушения спасатели нашли в здании двух погибших, которых передали работникам Госполиции.

Тушение пожара продолжается.

В свою очередь утром в среду был получен вызов в Риге, где горело моторное отделение легкового автомобиля на площади в два квадратных метра.

Пострадал один человек, которого передали медикам.