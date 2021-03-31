В Кулдигском крае в пожаре погибли два человека
Прошедшей ночью в Кулдигском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека, сообщает агентство LETA.
Прошедшей ночью в Кулдигском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека, сообщает агентство LETA.
Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, кроме того, у здания уже рухнула крыша.
В ходе тушения спасатели нашли в здании двух погибших, которых передали работникам Госполиции.
Тушение пожара продолжается.
В свою очередь утром в среду был получен вызов в Риге, где горело моторное отделение легкового автомобиля на площади в два квадратных метра.
Пострадал один человек, которого передали медикам.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 43 вызова - 17 были связаны с пожарами, 14 - со спасательными работами, а 12 вызовов оказались ложными.