Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В Кулдигском крае в пожаре погибли два человека

ФОТО: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Прошедшей ночью в Кулдигском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека, сообщает агентство LETA.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, кроме того, у здания уже рухнула крыша.

В ходе тушения спасатели нашли в здании двух погибших, которых передали работникам Госполиции.

Тушение пожара продолжается.

В свою очередь утром в среду был получен вызов в Риге, где горело моторное отделение легкового автомобиля на площади в два квадратных метра.

Пострадал один человек, которого передали медикам.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 43 вызова - 17 были связаны с пожарами, 14 - со спасательными работами, а 12 вызовов оказались ложными.

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