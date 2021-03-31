Левитс предложил ввести в пунктах вакцинации "живые очереди"

Видео: Запись пресс-конференции Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша

Он указал, что сейчас в Латвию в большом количестве поступают вакцины от Covid-19 и скоро работу начнут крупные центры вакцинации, которые будут работать подобно лечебным учреждениям и практикам семейных врачей. Так как в одном из центров уже прошло испытание вакцинации, президент допускает, что таким образом можно будет быстро провакцинировать количество приходящих вакцин от Covid-19.

Говоря о введении "живой очереди", Левитс отметил, что параллельно приоритетным группам, приглашаемым на вакцинацию, в общей системе вакцинации стоило бы предусмотреть и введение "живой очереди" в случаях, если люди не пришли на вакцинацию в определенное время. По его мнению, нельзя терять ни время, ни дозы вакцин только потому, что кто-то не пришел.

"Живая очередь" означает, что люди стоят в очереди и, если остаются дозы вакцины или кто-то не пришел, те, кто стоит в очереди, сможет получить свою дозу вакцины. Такая практика есть и в других странах. И у нас к процессу вакцинации необходим эластичный подход",

- рассказал журналистам президент.

Напомним, в нынешней ситуации Кабинет министров не планирует ничего широко открывать и смягчать ограничения, вместо этого ведется поиск решений для изменения ограничений, чтобы сделать их более устойчивыми, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд".

Премьер подчеркнул, что до завершения пандемии предстоит пройти еще долгий путь, поэтому необходимо постепенно переходить от сплошных запретов к безопасному и устойчивому образу жизни. Это означает поиск решений для экономической деятельности и расширения доступности очного образования.

"Это вызов, потому что, если мы пойдем слишком быстро, столкнемся с тем же, что произошло в других странах - с увеличением заболеваемости, которого мы не хотим. Нужно найти способы соблюдать меры предосторожности и войти в более безопасную повседневную жизнь", - добавил премьер.