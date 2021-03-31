Вблизи воздушного пространства НАТО необычно много российских военных самолетов

"В понедельник, 29 марта, реактивные истребители НАТО были подняты в воздух десять раз, чтобы сопроводить необычную активность российских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем", - говорится в сообщении НАТО. "В целом самолеты НАТО менее чем за шесть часов перехватили шесть разных групп российских военных самолетов недалеко от воздушного пространства альянса".