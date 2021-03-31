Вблизи воздушного пространства НАТО необычно много российских военных самолетов
Во вторник НАТО сообщило, что зафиксировало вблизи своих территорий необычно большое количество российских военных самолетов, сообщает dpa.
Во вторник НАТО сообщило, что зафиксировало вблизи своих территорий необычно большое количество российских военных самолетов, сообщает dpa.
"В понедельник, 29 марта, реактивные истребители НАТО были подняты в воздух десять раз, чтобы сопроводить необычную активность российских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем", - говорится в сообщении НАТО. "В целом самолеты НАТО менее чем за шесть часов перехватили шесть разных групп российских военных самолетов недалеко от воздушного пространства альянса".
Среди идентифицированных самолетов были сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и бомбардировщики дальнего радиуса действия Ту-95, сообщило НАТО.
В маневрах по перехвату российских самолетов принимали участие пилоты из Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии.
"Перехваченные в понедельник российские самолеты ни разу не залетели в воздушное пространство альянса и перехват произошел безопасным и обычным способом", - указано в сообщении НАТО.