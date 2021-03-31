Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
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Вблизи воздушного пространства НАТО необычно много российских военных самолетов

Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Во вторник НАТО сообщило, что зафиксировало вблизи своих территорий необычно большое количество российских военных самолетов, сообщает dpa.

"В понедельник, 29 марта, реактивные истребители НАТО были подняты в воздух десять раз, чтобы сопроводить необычную активность российских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем", - говорится в сообщении НАТО. "В целом самолеты НАТО менее чем за шесть часов перехватили шесть разных групп российских военных самолетов недалеко от воздушного пространства альянса".

Среди идентифицированных самолетов были сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и бомбардировщики дальнего радиуса действия Ту-95, сообщило НАТО.

В маневрах по перехвату российских самолетов принимали участие пилоты из Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии.

"Перехваченные в понедельник российские самолеты ни разу не залетели в воздушное пространство альянса и перехват произошел безопасным и обычным способом", - указано в сообщении НАТО.

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