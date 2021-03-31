Дизайнер из Латвии примет участие в международном фестивале моды

Цель фестиваля - рассказать о концепции устойчивого развития модной индустрии через призму дизайнерских работ. Платье из ржи, сумка из старых обоев и любовные письма на текстиле - это лишь малая часть экспозиции экспериментальных коллекций. Помимо выставки, состоятся обучающие мастер-классы и мастерские на тему того, какой должна быть мода, а также почему безграничное потребление и производство одежды - это то, что уйдет в небытие.

"Мода на сегодняшний день воспринимается как товар безграничного потребления, а созданный вокруг нее мир служит для того, чтобы продавать больше. Фэшн-индустрия должна поставить под сомнение эти ценности, чтобы функционировать и быть признанной как культурная, социальная и экономическая система, которой она в действительности является. В этом и заключается задача United Fashion Festival", - рассказывают представители MAD, организаторы UFF.

В своих коллекциях мировые игроки индустрии моды наряду с Martin Margiela (Бельгия), Tom Vander Borght (Бельгия), Marina Yee (Бельгия) и Amélie Pichard (Франция) экспериментируют с экологичными материалами. Для фестиваля модельеры не создавали одежду с нуля, а видоизменяли изделия, рассматривая их в качестве "холста" для самовыражения и творчества на тему осознанного потребления. Сигита Сниегс представит на фестивале авторские фотографии.

Проект международной модной индустрии United Fashion способствует развитию дизайнерской деятельности в Европе в коммерческом ключе, при этом не ограничивая творческий потенциал дизайнеров. Международные дизайнерские шоурумы, проведенные в течение последних 4 лет во Франции, Германии, Латвии, Македонии, Португалии и Бельгии, позволили профессионалам моды получить знания о местных рынках и новых возможностях развития. Вышеупомянутый фестиваль - заключительное мероприятие проекта, а Балтийская федерация моды является официальным партнером United Fashion в Латвии и странах Балтии.

Сигита Сниегс (Sigita Sniegs) - художник по текстилю и моде с опытом работы в области дизайна моды. Ее более поздние работы сосредоточены на реиспользовании текстиля как "автономной" среды для создания чего-то большего, чем элементы одежды и предметы интерьера.