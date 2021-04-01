Сенсационное поражение Германии и неудержимая Армения, которая идёт без потерь
В среду, 31 марта, состоялись матчи третьего тура в шести отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.
В среду, 31 марта, состоялись матчи третьего тура в шести отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Группа В
Сборная Испании в Севилье одержала победу над Косово благодаря голам Даниэля Ольмо, Феррана Торреса и Жерара Морено. Единственный гол в составе Косово забил Бесар Халими.
🇪🇸🆚🇽🇰 Ферран Торрес забил 5 из последних 11 голов сборной Испании ⚽️#ЧМ2022 pic.twitter.com/aZmDs6ceKw— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021
В другом матче группы "В" гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии спас Грузию от поражения Греции. Встреча проходила в Салониках и завершилась со счётом 1:1. На 76-й минуте встречи Отар Какабадзе поразил собственные ворота, но спустя две минуты Кварацхелия счёт сравнял.
Испания, набрав семь очков, занимает первое место в группе. Швеция (6 очков) - на втором.
Группа С
Матч между Литвой и Италией, который проходил в Вильнюсе, завершился без сюрпризов. Итальянцы одержали уверенную победу благодаря голам Стефано Сенси и Чиро Иммобиле, который на последних секундах реализовал пенальти.
Сборная Италии продлила серию без поражений до 25 матчей.
После трёх туров Италия набрала 9 очков и занимает первое место в группе "С", Швейцария (6 очков) - вторая.
Группа D
Сборная Франции на выезде одержала победу с минимальным счётом над Боснией и Герцеговиной. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.
🇧🇦🆚🇫🇷 0:1...— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021
🇫🇷 Голы за сборную Франции:
⚽️ 3⃣5⃣ Антуан Гризманн
⚽️ 3⃣4⃣ Давид Трезеге#ЧМ2022 pic.twitter.com/JZD9ps2Qby
В другом противостоянии группы "D" Украина упустила победу в матче с Казахстаном. Хозяева открыли счёт на 20-й минуте благодаря голу Романа Яремчука, но на 59-й минуте Серикжан Мужиков счёт сравнял и позволил Казахстану уйти от поражения.
После трёх туров сборная Франции возглавляет группу, имея в своём активе 7 очков. Украина с тремя очками находится на втором месте.
Группа F
Результативными получились матчи в группе "F". Молдова после поражения от Дании во втором туре со счётом 8:0 до сих пор не смогла прийти в себя и на этот раз дома уступила Израилю со счётом 1:4. За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за Молдову забил Кэтэлин Карп.
После трёх туров лидером группы является сборная Дании (9 очков), а на втором месте расположилась национальная команда Шотландии (5 очков).
Группа I
Один из самых интересных матчей третьего тура прошёл на стадионе "Уэмбли", где сборная Англии обыграла Польшу благодаря голам Гарри Кейна и Гарри Магуайра. Единственный гол поляков провёл Якуб Модер. Отметим, что Польше в этом матче не смог помочь лидер команды Роберт Левандовски, который из-за травмы выбыл примерно на месяц.
🏴🆚🇵🇱 2:1— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021
Драма в Лондоне. Гарри Магуайр приносит сборной Англии победу на 85-й минуте ⚽️#ЧМ2022 pic.twitter.com/OhkXJMInLo
Таким образом, сборная Англии с тремя победами в трёх матчах (9 очков) возглавила группу. На втором месте расположилась команда Венгрии (7 очков).
Группа J
Пожалуй, главная сенсация третьего тура состоялась на стадионе "Шауйнсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге, где сборная Германии потерпела поражение от Северной Македонии. Голы в составе гостей забили Горан Пандев и Элиф Элмас, а единственный гол в составе немецкой сборной забил Илкай Гюндоган.
Таким образом, лидером группы "J" неожиданно стала сборная Армении, которая в третьем туре обыграла Румынию (3:2) и набрала 9 очков. На второе место поднялась Северная Македония (6 очков).
😮 Сборная Германии проиграла на своем поле в квалификации ЧМ впервые с 2001 года....#ЧМ2022 pic.twitter.com/j605MKLZOf— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021
Следующие матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года пройдут в сентябре.