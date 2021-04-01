Сенсационное поражение Германии и неудержимая Армения, которая идёт без потерь

Группа В

Греция - Грузия 1:1

Испания - Косово 3:1

Сборная Испании в Севилье одержала победу над Косово благодаря голам Даниэля Ольмо, Феррана Торреса и Жерара Морено. Единственный гол в составе Косово забил Бесар Халими.

🇪🇸🆚🇽🇰 Ферран Торрес забил 5 из последних 11 голов сборной Испании ⚽️#ЧМ2022 pic.twitter.com/aZmDs6ceKw — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021

В другом матче группы "В" гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии спас Грузию от поражения Греции. Встреча проходила в Салониках и завершилась со счётом 1:1. На 76-й минуте встречи Отар Какабадзе поразил собственные ворота, но спустя две минуты Кварацхелия счёт сравнял.

Испания, набрав семь очков, занимает первое место в группе. Швеция (6 очков) - на втором.

Группа С

Литва - Италия 0:2

Северная Ирландия - Болгария 0:0

Матч между Литвой и Италией, который проходил в Вильнюсе, завершился без сюрпризов. Итальянцы одержали уверенную победу благодаря голам Стефано Сенси и Чиро Иммобиле, который на последних секундах реализовал пенальти.

Сборная Италии продлила серию без поражений до 25 матчей. 3

После трёх туров Италия набрала 9 очков и занимает первое место в группе "С", Швейцария (6 очков) - вторая.

Группа D

Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Украина - Казахстан 1:1

Сборная Франции на выезде одержала победу с минимальным счётом над Боснией и Герцеговиной. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.

🇧🇦🆚🇫🇷 0:1...



🇫🇷 Голы за сборную Франции:



⚽️ 3⃣5⃣ Антуан Гризманн

⚽️ 3⃣4⃣ Давид Трезеге#ЧМ2022 pic.twitter.com/JZD9ps2Qby — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021

В другом противостоянии группы "D" Украина упустила победу в матче с Казахстаном. Хозяева открыли счёт на 20-й минуте благодаря голу Романа Яремчука, но на 59-й минуте Серикжан Мужиков счёт сравнял и позволил Казахстану уйти от поражения.

После трёх туров сборная Франции возглавляет группу, имея в своём активе 7 очков. Украина с тремя очками находится на втором месте.

Группа F

Австрия - Дания 0:4

Молдова - Израиль 1:4

Шотландия - Фарерские острова 4:0

Результативными получились матчи в группе "F". Молдова после поражения от Дании во втором туре со счётом 8:0 до сих пор не смогла прийти в себя и на этот раз дома уступила Израилю со счётом 1:4. За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за Молдову забил Кэтэлин Карп.

После трёх туров лидером группы является сборная Дании (9 очков), а на втором месте расположилась национальная команда Шотландии (5 очков).

Группа I

Андорра - Венгрия 1:4

Англия - Польша 2:1

Сан-Марино - Албания 0:2

Один из самых интересных матчей третьего тура прошёл на стадионе "Уэмбли", где сборная Англии обыграла Польшу благодаря голам Гарри Кейна и Гарри Магуайра. Единственный гол поляков провёл Якуб Модер. Отметим, что Польше в этом матче не смог помочь лидер команды Роберт Левандовски, который из-за травмы выбыл примерно на месяц.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇵🇱 2:1



Драма в Лондоне. Гарри Магуайр приносит сборной Англии победу на 85-й минуте ⚽️#ЧМ2022 pic.twitter.com/OhkXJMInLo — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021

Таким образом, сборная Англии с тремя победами в трёх матчах (9 очков) возглавила группу. На втором месте расположилась команда Венгрии (7 очков).

Группа J

Армения - Румыния 3:2

Германия - Северная Македония 1:2

Лихтенштейн - Исландия 1:4

Пожалуй, главная сенсация третьего тура состоялась на стадионе "Шауйнсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге, где сборная Германии потерпела поражение от Северной Македонии. Голы в составе гостей забили Горан Пандев и Элиф Элмас, а единственный гол в составе немецкой сборной забил Илкай Гюндоган.

Таким образом, лидером группы "J" неожиданно стала сборная Армении, которая в третьем туре обыграла Румынию (3:2) и набрала 9 очков. На второе место поднялась Северная Македония (6 очков).

😮 Сборная Германии проиграла на своем поле в квалификации ЧМ впервые с 2001 года....#ЧМ2022 pic.twitter.com/j605MKLZOf — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 31, 2021