В Литве за сутки выявлено 853 новых случая коронавируса, в Эстонии - 1008

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 853 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9258 молекулярных тестов (ПЦР) и 3818 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 328,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 216 тыс. 119 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3574 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7258 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5189 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1009 тестов (19,4 процента), скончались шесть человек с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (681, в том числе 537 в Таллинне).

В Ида-Вирумаа 91 новый случай коронавируса, в Тартумаа 42, в Ляэне-Вирумаа 35, в Рапламаа 26, в Вильяндимаа 18, Пярнумаа, Ляэнемаа и Ярвамаа по 13, на Сааремаа и в Йыгевамаа по 11, еще в четырех уездах меньше 10 новых случаев в каждом. В 40 случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1286,3 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,3 процента тестов.

За сутки в больницах открыты 66 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 699 пациентам.