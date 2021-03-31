ВИДЕО ⟩ Севастова уступила пятой ракетке мира из Украины и завершила выступления в Майами
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Майами от представительницы Украины Элины Свитолиной.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Майами от представительницы Украины Элины Свитолиной.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 9 минут и завершился победой пятой ракетки мира со счётом 6:3, 6:2.
По ходу матча 26-летняя Свитолина выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету 30-летней Севастовой, которая занимает 57-ю строчку рейтинга WTA, четыре двойные ошибки, три брейка и ни одной подачи навылет.
В полуфинале соревнований Miami Open Свитолина скрестит ракетки с австралийкой Эшли Барти, которая занимает первое место в мировом рейтинге.
За выход в четвертьфинал Севастова заработала 215 рейтинговых очков, которые позволят ей вернуться в топ-50 мирового тенниса и вернуть себе статус первой ракетки Латвии.