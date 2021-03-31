"Это равносильно убийству": как врачи оказались на передовой борьбы с ковид-диссидентами

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, оказались на линии фронта борьбы не только с ковид, но и с дезинформацией.

Доктора из США, России, Великобритании и Беларуси рассказали Би-би-си об угрозах со стороны интернет троллей и даже пациентов, а также о том, как дезинформация влияет на их работу и психологическое состояние.

США: доктор как "часть теории заговора"

Наташа Катурия работает врачом в больнице скорой помощи в американском городе Остин, в штате Техас.

Ей приходится иметь дело с разными заболеваниями, но тяжелее всего работать с пациентами с Covid-19. Иногда приходится вызывать охрану чтобы совладать с разбушевавшимися больными.

Они считают, что Covid-19 не существует и врачи просто соучастники в неком всемирном заговоре, направленном на то, чтобы лишить их возможности работать. В США и многих других странах, если у вас симптомы коронавируса, вы можете вернуться на работу только при наличии негативного теста на Covid-19.

Наташа с опаской сообщает своим пациентам плохие новости, что их тест или тест их детей дал положительный результат на коронавирус. Многим из них придется уйти в неоплачиваемый отпуск, так как их компания (по условиям страховки) не оплачивает больничный.

"Да как вы смеете, это все неправда, зачем вы делаете это с нами?!" - кричат порой пациенты Наташи, пока она пытается посоветовать им лечение.

Помимо своей основной работы врачом, Наташа считает своим долгом рассказывать людям факты о коронавирусе. Она много пишет об этом в социальных сетях и ходит на интервью на консервативные телеканалы.

Прошло больше года с тех пор, как пандемия коронавируса была объявлена чрезвычайной ситуацией национального масштаба в США ФОТО: Reuters

После этих выступлений, ей приходит бесчисленное количество сообщений и угроз от ковид-диссидентов и троллей.

"Они пишут, что Covid-19 не существует, что я часть теории заговора, что мне нельзя доверять, поскольку я молодая женщина-врач, - рассказала Наташа Би-би-си. - Я готова к такой реакции, но порой меня это ранит в самое сердце, потому что на работе я каждый день вижу тела, буквально растерзанные вирусом".

Наташа благодарна возможности продолжать свою врачебную деятельность под девичьей фамилией, чтобы абьюзеры из интернета не могли найти ее отделение скорой помощи. Она старается не читать сообщения от незнакомых людей в социальных сетях, чтобы не расстраиваться.

"У меня такое чувство, будто я иду по натянутому канату, - поделилась своими чувствами врач. - Это очень сложно: заботиться о пациентах, информировать людей и не сойти с ума".