Ср, 31.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

В Тервете пьяный мужчина ударил парня топором по голове

Иллюстративное фото ФОТО: Alexey_Arz, Shutterstock.

В конце прошлой недели в Тервете топором был тяжело ранен молодой мужчина, сообщает агентство LETA.

В воскресенье, 28 марта, в Тервете, во дворе многоквартирного дома, мужчина 1958 года во время конфликта ударил топором по голове молодого человека 2000 года рождения, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Подозреваемый был задержан по горячим следам неподалеку от места преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил преступление, будучи пьяным. В его выдохе было констатировано 2,41 промилле. Ранее мужчина судим не был.

Пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии находится в больнице.

Во вторник к подозреваемому была применена мера пресечения - арест. Следствие продолжается.

НАВЕРХ
Back