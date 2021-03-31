В Тервете пьяный мужчина ударил парня топором по голове

В воскресенье, 28 марта, в Тервете, во дворе многоквартирного дома, мужчина 1958 года во время конфликта ударил топором по голове молодого человека 2000 года рождения, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Подозреваемый был задержан по горячим следам неподалеку от места преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил преступление, будучи пьяным. В его выдохе было констатировано 2,41 промилле. Ранее мужчина судим не был.

Пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии находится в больнице.