Ср, 31.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
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Под Петербургом на судостроительном заводе перевернулся траулер. На борту было 80 человек

ФОТО: TASS/Scanpix

Во вторник, 30 марта, под Санкт-Петербургом перевернулся строящийся рыболовецкий траулер. 61-метровое судно "Скорпион" опрокинулось на бок и уперлось в стену причала на судостроительном заводе в городе Отрадное, Ленинградская область.

Как пишет "Медуза", по информации МЧС, после того, как траулер перевернулся, в трюм начала поступать вода, но затем судно удалось зафиксировать таким образом, чтобы воду остановить. Позднее его планируют вернуть в исходное положение.

В момент происшествия на борту судна находились 80 человек, 78 из которых "были сразу эвакуированы".

При этом видео Mash свидетельствует, что перед эвакуацией рабочие некоторое время оставались на траулере.

Согласно официальным данным, двое пострадавших были госпитализированы с переломами ребер.

По информации "Фонтанки", есть и погибшие - мужчина и женщина, работавшие на судне.

По словам генерального директора завода "Пелла" Ильи Вайсмана, траулер опрокинулся в ходе испытаний по кренованию.

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