Под Петербургом на судостроительном заводе перевернулся траулер. На борту было 80 человек

Как пишет "Медуза", по информации МЧС, после того, как траулер перевернулся, в трюм начала поступать вода, но затем судно удалось зафиксировать таким образом, чтобы воду остановить. Позднее его планируют вернуть в исходное положение.

В момент происшествия на борту судна находились 80 человек, 78 из которых "были сразу эвакуированы".

При этом видео Mash свидетельствует, что перед эвакуацией рабочие некоторое время оставались на траулере.

Согласно официальным данным, двое пострадавших были госпитализированы с переломами ребер.

По информации "Фонтанки", есть и погибшие - мужчина и женщина, работавшие на судне.