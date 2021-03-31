Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

На пасхальных выходных планируется вакцинировать до 12 тысяч человек в день

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

На пасхальных выходных в десяти латвийских городах работу будут готовы начать центры массовой вакцинации от Covid-19, в каждом из которых планируется вакцинировать от 500 до 1500 человек в день, сообщила в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Таким образом, общий объем вакцинации на праздничных выходных может достигнуть 10-12 тыс. человек в день.

Юхневича добавила, что открытие центров массовой вакцинации будет возможно, если на этой неделе будут получены запланированные сравнительно крупные поставки вакцин от Covid-19.

Она отметила, что в рамках подготовки к массовой вакцинации во вторник в Вентспилсе был реализован пилотный проект, который, по мнению Юхневичи, прошел очень успешно и в то же время позволит подправить ошибки и улучшить процессы.

По информации бюро вакцинации, сейчас заявки на вакцинацию подали по меньшей мере 170 тыс. человек, но Юхневича призвала и других жителей вовремя подавать заявки, даже если вакцинация их группы еще не началась. Люди вне приоритетных групп могут рассчитывать на вакцинацию летом, предположительно - в июле.

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