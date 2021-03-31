На пасхальных выходных планируется вакцинировать до 12 тысяч человек в день

Таким образом, общий объем вакцинации на праздничных выходных может достигнуть 10-12 тыс. человек в день.
Юхневича добавила, что открытие центров массовой вакцинации будет возможно, если на этой неделе будут получены запланированные сравнительно крупные поставки вакцин от Covid-19.
Она отметила, что в рамках подготовки к массовой вакцинации во вторник в Вентспилсе был реализован пилотный проект, который, по мнению Юхневичи, прошел очень успешно и в то же время позволит подправить ошибки и улучшить процессы.
По информации бюро вакцинации, сейчас заявки на вакцинацию подали по меньшей мере 170 тыс. человек, но Юхневича призвала и других жителей вовремя подавать заявки, даже если вакцинация их группы еще не началась. Люди вне приоритетных групп могут рассчитывать на вакцинацию летом, предположительно - в июле.