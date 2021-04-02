Айрине Пальшите - олимпийская надежда литовской сборной

28-летняя Айрине Пальшите является серебряным призёром чемпионата Европы (2016), чемпионкой Европы в помещении (2017), чемпионкой Универсиады (2015), многократной чемпионкой Литвы и рекордсменкой своей страны в прыжках в высоту (1,98м). Айрине дважды принимала участие в Олимпийских играх (2012, 2016).

Международные соревнования у Пальшите начались в 2007 году, и карьера литовской прыгуньи развивалась очень стремительно. В 2008 и 2009 годах она становилась серебряным призёром чемпионата Литвы, а в 2010 году стала чемпионкой Литвы в прыжках в высоту и выиграла серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров.

2011 год и вовсе выдался одним из самых успешных в карьере литовки. Она легко выиграла зимний чемпионат Литвы, стала серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров и заняла второе место на летней универсиаде в Шэньчжэне, установив новый национальный рекорд Литвы (1,96 м).

Затем успехи литовской спортсменки пошли на спад. На Олимпиаде в Лондоне она заняла лишь 10-е место, а четыре года спустя в Рио-де-Жанейро и вовсе стала 13-й.

После этого у Пальшите были всплески хороших результатов, например, новый национальный рекорд в прыжках в высоту (1,98 м) и победа на чемпионате Европы в помещении в Белграде (2017). Гораздо хуже у спортсменки обстояли дела с чемпионатами мира. Так, например, в 2019 году Пальшите стала лишь 22-й, показав результат 1,85 м.

Какой получится третья Олимпиада для Айрине, тяжело сказать. Есть ощущение, что весь мир ждёт противостояния трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене и 19-летней украинки Ярославы Магучих, которая в феврале этого года установила новый рекорд Украины и мировой юниорский рекорд (2,06 м).