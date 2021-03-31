Псевдонаука ⟩ В Эстонии реклама на остановках призывает пить хлор для лечения коронавируса

Ссылки на сайте ведут на видео и страницы псевдонаучного сообщества Comusav (Coalición Mundial Salud y Vida), о котором стало известно в прошлом году.

Домен koroonavabaeesti.ee, заказавший рекламу, зарегистрирован на физическое лицо, и на данный момент неизвестно, кто стоит за проведением этой кампании в Эстонии.

И веб-сайт, и одноименная группа в Facebook утверждают, что коронавирусный кризис можно решить, а коронавирусное заболевание Covid-19 можно лечить путем приема диоксида хлора. Согласно данным сайта, введение диоксида хлора не только безопасно, но и излечивает почти все заболевания, включая коронавирусную инфекцию.

Приписывание терапевтических свойств MMS, ДМСО (диметилсульфоксид) и аналогичным токсичным соединениям, которые часто потребляются одновременно, и их продажа в качестве лекарственных средств в Эстонии наказуемы.

Miracle Mineral Supplement (с англ. — "Чудесная минеральная добавка"), также называемая Miracle Mineral Solution, Master Mineral Solution, MMS или CD protocol, - диоксид хлора, промышленный отбеливатель. Обычно изготавливается путём смешивания раствора хлорита натрия с кислотой (такой как соки цитрусовых). Получаемое вещество является токсичным химикатом, который при приеме во внутрь в больших дозах вызывает тошноту, рвоту, диарею и опасное для жизни снижение давления из-за обезвоживания организма.

Хлорит натрия, используемый при создании MMS, является токсичным химикатом, который может вызывать острую почечную недостаточность при поглощении вовнутрь. Дозы порядка 1 грамма может вызывать тошноту, рвоту, отшелушивание внутренних слизистых оболочек таких как тонкая кишка и толстая кишка, в результате чего получаются «верёвочные черви», а также может приводить к опасному для жизни гемолизу у людей с недостаточным уровнем глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.