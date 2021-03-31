Ср, 31.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

ФОТО ⟩ В Межапарке закончилось строительство стадиона для футбольного клуба "Рига"

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, Riga FC

Девелоперская компания Baltic Sport Group продолжает развитие спортивной инфраструктуры в Латвии (в Межапарке и Пиньках). Сегодня компания эксклюзивно для Riga Football Club и для Академии Riga Football Club закончила строительство футбольного поля с синтетическим покрытием последнего поколения GREENFIELDS MX Elite.

В отличие от полей с натуральным покрытием, поле с синтетическим покрытием позволяет спортсменам использовать его как для игр, так и для тренировок 12 месяцев в году.

Также была создана вся необходимая инфраструктура для проведения официальных игр латвийской Высшей Лиги - установлена трибуна на 500 мест, современное масштабное электронное табло, оборудованы скамейки запасных, созданы комфортные башни для проведения видео-трансляций.

Данное поле уже привлекло внимание Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) для проведения тренировочного процесса сборной Латвии по футболу (U-21). Также и впредь планируется сотрудничество с ЛФФ для проведения тренировок латвийских сборных по футболу разных возрастов.

В течение ближайших трёх месяцев планируется оборудовать поле современным освещением совместно с компанией, которая устанавливала освещение на мировых стадионах для проведения ЧМ по футболу. Это позволит как детям академии, так и взрослым футболистам проводить вечерние тренировки и игры.

Данное поле является частью спортивной базы Mežaparks Sports Village (в прошлом - "Кейзармежс"), на котором располагается здание базы общей площадью 5 500 кв.м. и два полноразмерных поля с натуральным покрытием.

Всё больше и больше Mežaparks Sports Village становится центром притяжения футбольных профессионалов и любителей. Данный объект позволит 320 детям академии футбольного клуба "Рига" бесплатно проводить тренировочные процессы вблизи центра Риги на протяжение всего года.

Уже в эту субботу, 3 апреля, в 13:00 футбольный клуб "Рига" примет на этом поле юрмальский "Спартак".

НАВЕРХ
Back