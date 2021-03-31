ФОТО ⟩ В Межапарке закончилось строительство стадиона для футбольного клуба "Рига"

В отличие от полей с натуральным покрытием, поле с синтетическим покрытием позволяет спортсменам использовать его как для игр, так и для тренировок 12 месяцев в году.

Также была создана вся необходимая инфраструктура для проведения официальных игр латвийской Высшей Лиги - установлена трибуна на 500 мест, современное масштабное электронное табло, оборудованы скамейки запасных, созданы комфортные башни для проведения видео-трансляций.

Данное поле уже привлекло внимание Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) для проведения тренировочного процесса сборной Латвии по футболу (U-21). Также и впредь планируется сотрудничество с ЛФФ для проведения тренировок латвийских сборных по футболу разных возрастов.

В течение ближайших трёх месяцев планируется оборудовать поле современным освещением совместно с компанией, которая устанавливала освещение на мировых стадионах для проведения ЧМ по футболу. Это позволит как детям академии, так и взрослым футболистам проводить вечерние тренировки и игры.

Данное поле является частью спортивной базы Mežaparks Sports Village (в прошлом - "Кейзармежс"), на котором располагается здание базы общей площадью 5 500 кв.м. и два полноразмерных поля с натуральным покрытием.

Всё больше и больше Mežaparks Sports Village становится центром притяжения футбольных профессионалов и любителей. Данный объект позволит 320 детям академии футбольного клуба "Рига" бесплатно проводить тренировочные процессы вблизи центра Риги на протяжение всего года.