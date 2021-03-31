Фото ⟩ У т/ц Alfa появилась гора одежды. Зачем?

Актуализируя тему устойчивой моды и обращая внимание общественности на необходимость менять привычки, жители Латвии приглашаются провести весеннюю ревизию своих шкафов, отсортировать текстильные изделия, а ненужную одежду сдать в специальный контейнер для сортировки текстиля, расположенный рядом с т/ц Alfa.

ФОТО: Пресс-фото

По данным исследований* 83% жителей Латвии пересматривают свой гардероб не менее одного раза в год, а треть или 36% населения признает, что выбрасывает сношенную и непригодную для использования одежду вместе с бытовыми отходами. При неправильной переработке или утилизации текстильные изделия загрязняют окружающую среду. Чтобы актуализировать необходимость сортировать текстильные изделия, а также сдавать их для повторного использования и переработки, таким образом устраняя риски загрязнения окружающей среды, около т/ц Alfa установлена впечатляющая инсталляция - гора одежды "Нечего надеть?". Она символизирует объем текстильных изделий, ежегодно попадающих на свалки и в окружающую среду.

ФОТО: Пресс-фото

Руководитель т/ц Alfa Лиене Апине поясняет: "Более половины товаров моды выбрасываются в течение года после приобретения, и в большинстве случаев они не подлежат вторичному использованию или переработке, а попадают на свалку вместе с бытовыми отходами. Во время акции мы планируем собрать полторы тонны текстильных изделий и, повышая осведомленность общественности о значении сортировки и переработки текстильных отходов, способствовать изменению потребительских привычек и ведению более экологического образа жизни. Это значительно приблизит нас к более чистой окружающей среде".

Для производства натуральных, а также искусственных и синтетических текстильных изделий ежегодно используется значительный объем невозобновляемых природных ресурсов. В то же время одежда примерно 30% европейцев копится в шкафу без применения и второго шанса, что делает использование ресурсов потраченным впустую.

ФОТО: Пресс-фото

Директор Latvijas Zaļā punkts Каспарс Закулис указывает: "Довольно часто люди не задумываются о влиянии не нужной одежды на окружающую среду. Подобно остальным бытовым отходам, попадание текстиля в окружающую среду способствует ее загрязнению. Чтобы этого не произошло, следует сортировать текстильные изделия, таким образом возвращая в оборот одежду, которая самому уже не нужна. Также стоит помнить, что часто мы можем дать второй шанс предмету одежды, который нам надоел, отдав его кому-нибудь для дальнейшего использования как в качестве одежды, так и для превращения во что-то другое, например, в тканевую сумку. Это не трудно и не сложно, зато экологически благоприятно".

ФОТО: Пресс-фото

Жители приглашаются помещать в контейнер для сортировки текстиля ненужную обувь, одежду, шторы, постельное белье и другие текстильные изделия. В контейнер нельзя выбрасывать текстильные изделия, которые использовались при уборке, контактировали с химическими веществами (например, при автомастерских и строительных работах) или являются мокрыми. Жители также призываются не выбрасывать в контейнер грязную одежду и другие отходы, чтобы не повредить одежду, которую можно перерабатывать или вторично использовать.

Контейнер для сортировки текстильных отходов будет размещен у центрального входа т/ц до 18 апреля.