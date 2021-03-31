Лиепая и Вентспилс призывают отложить рассмотрение реформы управления портами

Лиепайское письмо подписал председатель думы Янис Вилнитис, оно адресовано только Кариньшу. В свою очередь письмо из Вентспилса подписал первый заместитель председателя думы по вопросам инфраструктуры Янис Витолиньш, оно адресовано также министру сообщения Талису Линкайтсу.

В обоих письмах говорится, что во время состоявшейся 22 марта дискуссии, в которой приняли участие представители Министерства сообщения, Министерства экономики, бизнеса и латвийских портов, а также самоуправлений, неоднократно подчеркивалось, что запланированной реформе не хватает экономического анализа и эффективного диалога со всеми вовлеченными сторонами, включая предприятия и самоуправления.