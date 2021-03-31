Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Лиепая и Вентспилс призывают отложить рассмотрение реформы управления портами

Вентспилсский порт ФОТО: TVNET

Лиепайское и Вентспилсское самоуправления призывают премьер-министра Кришьяниса Кариньша отложить рассмотрение реформы управления портами, которое запланировано на четверг, 1 апреля.

Лиепайское письмо подписал председатель думы Янис Вилнитис, оно адресовано только Кариньшу. В свою очередь письмо из Вентспилса подписал первый заместитель председателя думы по вопросам инфраструктуры Янис Витолиньш, оно адресовано также министру сообщения Талису Линкайтсу.

В обоих письмах говорится, что во время состоявшейся 22 марта дискуссии, в которой приняли участие представители Министерства сообщения, Министерства экономики, бизнеса и латвийских портов, а также самоуправлений, неоднократно подчеркивалось, что запланированной реформе не хватает экономического анализа и эффективного диалога со всеми вовлеченными сторонами, включая предприятия и самоуправления.

В своих письмах представители обоих городов подчеркивают, что рассмотрение этого вопроса в правительстве следует отложить до вынесения Советом портов, транзита и логистики Латвии заключения.

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