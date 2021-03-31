Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Пес Байдена снова покусал сотрудника Белого дома

ФОТО: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo, REUTERS/Jonathan Ernst

Пес президента США Джо Байдена по имени Мейджор опять покусал работника Белого дома - инцидент произошел спустя всего пару дней после того, как Мейджор вернулся из Делавэра, где проходил обучение, сообщает ВВС.

Байдену и его жене Джилл принадлежат две овчарки - Мейджор и Чемп.

Как рассказали представители первой леди США Джилл Байден, укушенный Мейджором охранник получил медицинскую помощь и вскоре смог вернуться к исполнению своих обязанностей.

Мейджор - младшая из собак Байдена, кроме того, это первый пес из приюта, проживающий в Белом доме.

"Это милый пес", - ранее рассказал о Мейджоре Байден.

В свою очередь представители Белого дома указали, что Мейджор по-прежнему приспосабливается к жизни в Белом доме.

После первого инцидента, когда Мейджор 8 марта укусил одного из охранников, собак увезли из Белого дома в семейный дом в Делавэре. Там Майджор должен был получить обучение. 

Ранее американские СМИ сообщали, что Мейджор лаял и рычал, а также бегал за людьми.

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