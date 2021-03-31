Пес Байдена снова покусал сотрудника Белого дома

Байдену и его жене Джилл принадлежат две овчарки - Мейджор и Чемп.

Как рассказали представители первой леди США Джилл Байден, укушенный Мейджором охранник получил медицинскую помощь и вскоре смог вернуться к исполнению своих обязанностей.

Мейджор - младшая из собак Байдена, кроме того, это первый пес из приюта, проживающий в Белом доме.

"Это милый пес", - ранее рассказал о Мейджоре Байден.

В свою очередь представители Белого дома указали, что Мейджор по-прежнему приспосабливается к жизни в Белом доме.

После первого инцидента, когда Мейджор 8 марта укусил одного из охранников, собак увезли из Белого дома в семейный дом в Делавэре. Там Майджор должен был получить обучение.