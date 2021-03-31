Ср, 31.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ"

Роберт Левандовски ФОТО: EPA/Scanpix

Польский футболист Роберт Левандовски пропустит важнейшие матчи мюнхенской "Баварии" против "ПСЖ" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Польши получил травму во время отборочного матча ЧМ-2022 против команды Андорры. В этой встрече Левандовски сделал дубль, а сборная Польши одержала победу со счётом 3:0.

На следующий день Левандовскому сделали МРТ и поставили диагноз - повреждение боковой связки правого колена. Это значит, что 32-летний футболист пропустит около четырёх недель. Эту информацию уже подтвердила мюнхенская "Бавария".

Помимо четвертьфинальных поединков против "ПСЖ" (7 и 13 апреля), Левандовски также пропустит важнейшую игру "Баварии" против "РБ Лейпцига" (3 апреля) в чемпионате Германии. В данный момент мюнхенцы лидируют в Бундеслиге (61 очко), но "РБ Лейпциг" отстаёт всего на 4 очка.

Кроме того, Левандовски не сможет помочь своей сборной во время выездного матча против Англии, который состоится сегодня.

"Бавария" по-прежнему считается фаворитом противостояния с "ПСЖ", но теперь у главного тренера мюнхенцев возникла проблема - как организовать атаку. В текущем сезоне поляк забил за "Баварию" 42 гола

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