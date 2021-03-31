Пойдет ли "капризный" Лукашенко на переговоры с "беглыми"?

Правда, при этом опытный медийный деятель подстраховался: "Может всё сорвется, потому что люди все на нервах... [Лукашенко] капризный. Западники очень привержены протоколу. И оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров".
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Как и следовало ожидать, большинство экспертов отнеслось к этим заявлениям скептически.
Прежде всего следует отметить, что проголосовавших в поддержку идеи Тихановской оказалось не так много, как, судя по всему, рассчитывали организаторы. На момент, когда готовился этот материал, на "Голосе" высказалось за переговоры около 761 тысячи человек, при том что в Беларуси более 6,8 млн избирателей.
И даже если бы инициативу поддержали дружнее, белорусское руководство едва ли поверило бы в такие цифры.
Но дело даже не в цифрах, а в самоощущении властей. Трудно отрицать, что сейчас уличные протесты в основном подавлены. То есть в представлении властей одержана победа и им не о чем дебатировать с теми, кто их не признает.
Кроме того, пойди властная верхушка на переговоры, это вызвало бы сильные подозрения у сторонников, и прежде всего силовиков - а ну как за их спиной готовится сдача позиций?
Наконец, крайне сомнительно, что такое вовлечение США и ЕС понравилось бы Москве. Если только, разумеется, она сама не является заинтересованной стороной. Что, впрочем, относится, скорее, к области фантастики, если учесть, как усиливается противостояние Кремля с Западом.
Да и белорусская дипломатия отнюдь не демонстрирует конструктивности в отношениях с Вашингтоном. Стиль недавнего комментария внешнеполитического ведомства к заявлению американского посольства оказался настолько шокирующим, что даже Виталий Макей, сын министра иностранных дел, сам работавший в МИДе, расценил этот месседж как "нарочито хамоватое удальство".
Гипотетически можно, конечно, предположить, что показной брутальностью во внутренней и внешней политике режим в очередной раз сознательно повышает ставки, чтобы начать торг с Западом в как можно более выгодной позиции. Но если и так, то на этот раз, как представляется, Запад не готов повторять неудачный опыт.
Ну, и вишенка на торте - уголовное дело в отношении Светланы Тихановской по подозрению в подготовке террористического акта.
Мочить террористов в сортирах - это фишка другого авторитарного правителя, а для белорусского это просто отличный повод сказать переговорам "нет". Мол, какие могут быть переговоры с террористами.
Впрочем, не исключено, что на какой-то стадии политического кризиса власти будут вынуждены пойти на переговоры, но на сегодня они, пожалуй, не чувствуют себя настолько слабыми.