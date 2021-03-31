Пойдет ли "капризный" Лукашенко на переговоры с "беглыми"?

Ведь, пойди властная верхушка на переговоры, это вызвало бы сильные подозрения у сторонников, и прежде всего силовиков. Ну, и вишенка на торте - уголовное дело в отношении Светланы Тихановской по подозрению в подготовке террористического акта.

В поддержку инициативы высказались представители структур Евросоюза и официальные лица США.

Американский посол в Беларуси Джули Фишер призвала Минск освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров. А 22 марта главе белорусского внешнеполитического ведомства Владимиру Макею позвонил советник государственного секретаря США Дерек Шолле.

По сообщению пресс-службы Госдепартамента, он также заявил, что Вашингтон решительно поддерживает предложение о начале подлинного диалога между белорусской властью и политической оппозицией с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году.

Попытки диалога уже были

Стоит напомнить, что в прежние времена попытки организовать некий внутриполитический диалог в Беларуси уже были. Дальше всего на этом пути продвинулась в конце 1990-х Консультативно-наблюдательная группа (КНГ) ОБСЕ в Беларуси.

Она вырабатывала концепцию прямых переговоров между властями и их оппонентами с привлечением общественных организаций в качестве консультантов. Предполагалось, что переговоры приведут к демократическому проведению парламентской кампании осенью 2000 года.

В ноябре 1999 года соответствующий пункт был даже включен в итоговый документ Стамбульского саммита ОБСЕ. В документе, в частности, говорилось: "Мы подчеркиваем, что только реальный политический диалог в Беларуси может открыть путь к свободным и демократическим выборам, способным содействовать развитию основ подлинной демократии".

В результате достигнутого соглашения каждая из сторон сформировала свою экспертную группу, эти группы согласовали предварительные условия проведения кампании. В первую очередь речь шла о равенстве доступа к электронным медиа и отказе от насилия.

Однако за несколько месяцев до выборов Александр Лукашенко внезапно напрочь отверг все эти наработки, и внутриполитическая ситуация осталась в прежнем состоянии.

В игру вступает Венедиктов

Теперь же политизированную публику заинтриговал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который любит подчеркивать свои контакты с Кремлем.

Сославшись на телефонный разговор Шолле и Макея, главред "Эха Москвы" сделал в своем телеграм-канале сенсационное заявление: переговорный процесс между Лукашенко и оппозицией начнется не позднее 1 мая при посредничестве Фишер, экс-главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, ОБСЕ под председательством Швеции и МИД Германии.

Как утверждает Венедиктов, всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС возьмут на себя обязательство оказать Беларуси макроэкономическую поддержку в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов, а также содействие независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.