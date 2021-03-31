Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

"Переименование" VW в США в Voltswagen - маркетинговый ход

Логотип Volkswagen. ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Немецкий автоконцерн Volkswagen вечером во вторник, 30 марта, заявил, что распространенная ранее информация о переименовании американского подразделения Volkswagen в Voltswagen - первоапрельская шутка и одновременно - маркетинговый ход, направленный на привлечение внимания к производимым концерном электромобилям.

В сообщении, выложенном ранее на сайте Volkswagen of America, подчеркивалось, что Voltswagen - это не просто смена названия, а публичное заявление о будущем вкладе компании в развитие электротранспорта: новое название образовано от термина "вольт", которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производстве электромобилей.

Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen. Помимо этого, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со логотипом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Амбициозные планы VW

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что на сайте автоконцерна Volkswagen появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позднее пресс-релиз был удален с сайта, но источник CNBC подтвердил его подлинность.

Volkswagen уже неоднократно заявлял о намерении стать крупнейшим в мире производителем электротранспорта. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тыс. электромобилей - в три раза больше, чем годом ранее. К 2030 году Volkswagen планирует запустить производство 70 моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году - достичь углеродной нейтральности.

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