"Переименование" VW в США в Voltswagen - маркетинговый ход

В сообщении, выложенном ранее на сайте Volkswagen of America, подчеркивалось, что Voltswagen - это не просто смена названия, а публичное заявление о будущем вкладе компании в развитие электротранспорта: новое название образовано от термина "вольт", которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производстве электромобилей.

Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen. Помимо этого, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со логотипом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Амбициозные планы VW

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что на сайте автоконцерна Volkswagen появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позднее пресс-релиз был удален с сайта, но источник CNBC подтвердил его подлинность.