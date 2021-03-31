ВИДЕО ⟩ Сын Кости Цзю победил Хогана и стал претендентом на титул WBO

Поединок стал главным событием боксёрского шоу Steel City Showdown в австралийском Ньюкасле. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол ирландца выбросил полотенце.

Для Тима Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (12 нокаутом) в профессиональном боксе. Отметим, что 26-летний Цзю является двукратным чемпионом IBF Australasian и WBO Global Titles в первом среднем дивизионе.

Что касается Хогана, то ирландец потерпел четвёртое поражение в карьере. Также на счету 36-летнего боксёра 26 побед и одна ничья.