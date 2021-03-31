ВИДЕО ⟩ Сын Кости Цзю победил Хогана и стал претендентом на титул WBO
Тим Цзю, который является сыном российского боксёра Кости Цзю, одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом.
Тим Цзю, который является сыном российского боксёра Кости Цзю, одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом.
Поединок стал главным событием боксёрского шоу Steel City Showdown в австралийском Ньюкасле. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол ирландца выбросил полотенце.
In goes the towel. Dominant win from @Tim_Tszyu #TszyuHogan pic.twitter.com/M1MaK1VE7s— Brendan Bradford (@1bbradfo) March 31, 2021
Для Тима Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (12 нокаутом) в профессиональном боксе. Отметим, что 26-летний Цзю является двукратным чемпионом IBF Australasian и WBO Global Titles в первом среднем дивизионе.
Что касается Хогана, то ирландец потерпел четвёртое поражение в карьере. Также на счету 36-летнего боксёра 26 побед и одна ничья.
Победа над Хоганом дала возможность Тиму Цзю сразиться за чемпионский пояс WBO в первом среднем весе с аргентинцем Брайаном Кастаньо.