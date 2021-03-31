Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

ВИДЕО ⟩ Сын Кости Цзю победил Хогана и стал претендентом на титул WBO

ФОТО: facebook.com/Timtszyuboxing

Тим Цзю, который является сыном российского боксёра Кости Цзю, одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом.

Поединок стал главным событием боксёрского шоу Steel City Showdown в австралийском Ньюкасле. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол ирландца выбросил полотенце.

Для Тима Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (12 нокаутом) в профессиональном боксе. Отметим, что 26-летний Цзю является двукратным чемпионом IBF Australasian и WBO Global Titles в первом среднем дивизионе.

Что касается Хогана, то ирландец потерпел четвёртое поражение в карьере. Также на счету 36-летнего боксёра 26 побед и одна ничья.

Победа над Хоганом дала возможность Тиму Цзю сразиться за чемпионский пояс WBO в первом среднем весе с аргентинцем Брайаном Кастаньо.

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