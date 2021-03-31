Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
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Amnesty International: власти Беларуси поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих

Иллюстрация ФОТО: Ieva ÄÄ«ka / LETA

Международная правозащитная организация Amnesty International задокументировала произвольные аресты и факты жестокого обращения с пожилыми людьми в Беларуси. "Белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих, которым грозит повышенный риск заражения Covid-19, транспортируя их в переполненных милицейских автобусах и помещая в переполненные тюремные камеры", - говорится в сообщении Amnesty International. 

"Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции", - заявила координатор кампаний Amnesty International. Организация собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжелых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до нескольких недель.

Положение арестованных людей в Беларуси, любого возраста и пола, хорошо иллюстрирует рассказ 60-летней Раисы Алецкой, она была задержана чтение книг белорусских писателей и отсидела 15 суток в изоляторе в Минске. 

"Мы могли спать только на полу - матрацев не дают, а на голой железной решетке спать просто опасно, тем более женщине. Охранники услышат смех в камере: "Так вам весело?" - и отключают тепло", - по ее словам, женщин из их камеры ни разу не водили в душ, один раз вывели на прогулку. Средств гигиены не хватает, попадают они через редкие передачи. 

"Авторучки забирают, карандаши не выдают, мы писем написать не можем, нам писем почему-то нет, якобы нам не пишут. Сидели в полной изоляции", - рассказала она.

Пенсионерка рассказывает, что ее камера № 15 на третьем этаже ЦИП рассчитана на двух человек, но в ней одновременно находилось от 4 до 7 задержанных. Так как на железных кроватях спать было невозможно, укладывались все на полу.

"Трое устраиваются под кроватью поперек камеры, хорошо, что пол деревянный, если постелить какую-нибудь одежду, лежать можно. Голова под кроватью, а ноги под столом. Другие устраиваются кто где - около умывальника, у двери. Чтобы не тянуло сквозняком, затыкали щель под дверью тряпками".

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В камере были все политические. Например, девушка из Лошицы, которая вывесила на балконе бело-красно-белый флаг, художник Лиза Гончарова, женщина 52 лет, задержанная за наклейку с "Погоней".

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