Amnesty International: власти Беларуси поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих

"Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции", - заявила координатор кампаний Amnesty International. Организация собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжелых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до нескольких недель.

Положение арестованных людей в Беларуси, любого возраста и пола, хорошо иллюстрирует рассказ 60-летней Раисы Алецкой, она была задержана чтение книг белорусских писателей и отсидела 15 суток в изоляторе в Минске.

"Мы могли спать только на полу - матрацев не дают, а на голой железной решетке спать просто опасно, тем более женщине. Охранники услышат смех в камере: "Так вам весело?" - и отключают тепло", - по ее словам, женщин из их камеры ни разу не водили в душ, один раз вывели на прогулку. Средств гигиены не хватает, попадают они через редкие передачи.

"Авторучки забирают, карандаши не выдают, мы писем написать не можем, нам писем почему-то нет, якобы нам не пишут. Сидели в полной изоляции", - рассказала она.

Пенсионерка рассказывает, что ее камера № 15 на третьем этаже ЦИП рассчитана на двух человек, но в ней одновременно находилось от 4 до 7 задержанных. Так как на железных кроватях спать было невозможно, укладывались все на полу.

"Трое устраиваются под кроватью поперек камеры, хорошо, что пол деревянный, если постелить какую-нибудь одежду, лежать можно. Голова под кроватью, а ноги под столом. Другие устраиваются кто где - около умывальника, у двери. Чтобы не тянуло сквозняком, затыкали щель под дверью тряпками".