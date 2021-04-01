Главный футбольный кочевник обновил собственный рекорд по количеству клубов за карьеру

Официальный Twitter клуба "Суд Америка" сообщает, что 44-летний футболист прошёл обязательный карантин и скоро присоединится к тренировкам.

За свою продолжительную карьеру Абреу успел поиграть в семи клубах из Мексики и Уругвая, шести - из Бразилии, двух - из Аргентины и Чили, а также по одному разу перейти в команды Эквадора, Парагвая и Сальвадора. В общей сложности он поиграл в 11 странах.

В Европе Абреу играл за испанские "Депортиво" и "Реал Сосьедад", греческий "Арис" и израильский "Бейтар".

Абреу также выступал за сборную Уругвая с 1996 по 2012 год. В составе национальной команды он завоевал Кубок Америки (2011) и занял четвёртое место на чемпионате мира в ЮАР (2010).