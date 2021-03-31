Dobeles dzirnavnieks покупает литовское предприятие

Baltic Mill Group владеет несколькими предприятиями по переработке зерна и производству продуктов питания в странах Балтии - Malsena Plius и производителем макаронных изделий Amber Pasta в Литве, АО Rigas dzirnavnieks в Латвии и Balti Veski в Эстонии.

Представители Dobeles dzirnavnieks отметили, что, подписав соглашение о приобретении 100% акций AB Baltic Mill, компания планирует увеличить мощности по переработке зерна в странах Балтии и укрепить свои экспортные возможности. Планируется, что сделка будет завершена к концу этого года после утверждения советами по конкуренции всех трех стран Балтии.

Сумма сделки не разглашается.

На предприятии отметили, что Dobeles dzirnavnieks за последние десять лет инвестировал более 120 млн евро в развитие своей инфраструктуры и производства, в том числе в этом году завершены два крупных инвестиционных проекта - создание первой в странах Балтии инфраструктуры полного цикла реализации биологического зерна и установка инновационной технологической линии по производству макаронных изделий с инвестициями более 30 млн евро.

"Расширение экспортных рынков и увеличение объемов было нашей стратегической целью на протяжении почти десяти лет. В течение этого периода мы целенаправленно инвестировали и развивали производство в Латвии, чтобы поставлять продукцию местным жителям и удовлетворять спрос на внешнем рынке", - сказал председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.

В прошлом году Dobeles dzirnavnieks экспортировало 68% своей продукции, и закономерно, что предприятие ищет возможности для увеличения производственных мощностей, чтобы конкурировать на мировом рынке.

Руководитель группы Baltic Mill Вигантас Рейфонас сказал, что привлечение инвестиций Dobeles dzirnavnieks - хорошая новость для всей группы Baltic Mill, а также для партнеров, поставщиков и литовских фермеров.

"Сохраняя важные для нас литовские ценности и качество, достигнутые в течение многих лет работы, предприятия группы получат прочную инвестиционную базу для успешного роста в будущем", - добавил он.

В 2019 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 129,639 миллиона евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия увеличилась на 27,4% и составила 4,198 млн евро.