Dobeles dzirnavnieks покупает литовское предприятие
АО Dobeles dzirnavnieks подписало договор о приобретении литовского зерноперерабатывающего предприятия AB Baltic Mill, сообщили представители Dobeles dzirnavnieks.
АО Dobeles dzirnavnieks подписало договор о приобретении литовского зерноперерабатывающего предприятия AB Baltic Mill, сообщили представители Dobeles dzirnavnieks.
Baltic Mill Group владеет несколькими предприятиями по переработке зерна и производству продуктов питания в странах Балтии - Malsena Plius и производителем макаронных изделий Amber Pasta в Литве, АО Rigas dzirnavnieks в Латвии и Balti Veski в Эстонии.
Представители Dobeles dzirnavnieks отметили, что, подписав соглашение о приобретении 100% акций AB Baltic Mill, компания планирует увеличить мощности по переработке зерна в странах Балтии и укрепить свои экспортные возможности. Планируется, что сделка будет завершена к концу этого года после утверждения советами по конкуренции всех трех стран Балтии.
На предприятии отметили, что Dobeles dzirnavnieks за последние десять лет инвестировал более 120 млн евро в развитие своей инфраструктуры и производства, в том числе в этом году завершены два крупных инвестиционных проекта - создание первой в странах Балтии инфраструктуры полного цикла реализации биологического зерна и установка инновационной технологической линии по производству макаронных изделий с инвестициями более 30 млн евро.
"Расширение экспортных рынков и увеличение объемов было нашей стратегической целью на протяжении почти десяти лет. В течение этого периода мы целенаправленно инвестировали и развивали производство в Латвии, чтобы поставлять продукцию местным жителям и удовлетворять спрос на внешнем рынке", - сказал председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.
Руководитель группы Baltic Mill Вигантас Рейфонас сказал, что привлечение инвестиций Dobeles dzirnavnieks - хорошая новость для всей группы Baltic Mill, а также для партнеров, поставщиков и литовских фермеров.
"Сохраняя важные для нас литовские ценности и качество, достигнутые в течение многих лет работы, предприятия группы получат прочную инвестиционную базу для успешного роста в будущем", - добавил он.
В 2019 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 129,639 миллиона евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия увеличилась на 27,4% и составила 4,198 млн евро.
Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна Tartu Mill.