LTRK: самыми бессмысленными предприниматели считают ограничения на торговлю

Предпринимателей попросили оценить ограничения, введенные из-за Covid-19, и меры поддержки. Каждой из мер был присвоен определенный индекс.

Он рассчитывается путем вычитания доли отрицательных оценок из доли положительных оценок, при этом доля полностью положительных и полностью отрицательных оценок умножается на единицу, а доля частично положительных и частично отрицательных оценок - на 0,5. Значения индекса могут варьироваться от -100, если все респонденты дают полностью отрицательные оценки, до +100, если все респонденты дают полностью положительные оценки. Нейтральные оценки, ответы "трудно сказать" и т.п. при расчете индекса не учитываются.

Индекс ограничений на въезд из-за границы и требования изоляции после въезда составил +53 балла, индекс ограничений на культурно-развлекательную деятельность составил +43, а ограничение на полноценную работу образовательных учреждений было оценено на + 20.

С другой стороны, индекс ограничений для индустрии красоты составил -36 баллов, индекс запрета на очную работу части магазинов - на -46 баллов, а индекс ограничения очной продажи определенных групп товаров - на -56 баллов.

"На мой взгляд, опрос предпринимателей дает два сигнала. Первое - предприниматели положительно оценивают комплекс мер поддержки и простоту их получения. Второе - подтверждается многократно и настойчиво высказываемое LTRK мнение о том, что нужно выбирать более эффективные ограничения, к которым определенно не относятся списки товаров и тому подобные ограничения в торговле", - сказал председатель правления LTRK Янис Эндзиньш, выразив надежду, что правительство" исправит эту неправильность ".

В опросе также предлагалось оценить полезность различных мер поддержки.

Возврат переплаченного НДС в более короткие сроки получил индекс +62, гранты на оборотные средства, а также продление срока уплаты налогов были оценены на +61 балл, субсидии на зарплаты за неполный рабочий день - на +53 балла.

Поддержка самозанятых и плательщиков патентной платы получила +46 баллов, поддержка предприятий-экспортеров была оценена на +38 баллов, а ссуды на оборотный капитал от Altum - на +28 баллов.