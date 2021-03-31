Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве и Гулбенском крае

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 247 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2436 человек.

В Елгаве вчера было выявлено 29 новых случаев заражения, общее число заболевших за последние две недели достигло 306 жителей города.

В Гулбенском крае зарегистрировано 23 новых заболевших, за две недели количество инфицированных увеличилось до 181. В Юрмале обнаружено 22 новых случая заражения, общее количество пациентов за 14 дней увеличилось до 212 жителей.

В Даугавпилсе за прошедшие сутки был обнаружен 21 новый инфицированный человек, в Лиепае - 17, в Огрском крае - 16, а в Резекне - 14.