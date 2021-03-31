Ср, 31.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве и Гулбенском крае

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из 630 случаев заражения Covid-19, выявленных за прошлые сутки, 39% были зарегистрированы в Риге, но, согласно данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), количество заражений также было относительно высокое в Елгаве и Гулбенском крае.

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 247 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2436 человек.

В Елгаве вчера было выявлено 29 новых случаев заражения, общее число заболевших за последние две недели достигло 306 жителей города.

В Гулбенском крае зарегистрировано 23 новых заболевших, за две недели количество инфицированных увеличилось до 181. В Юрмале обнаружено 22 новых случая заражения, общее количество пациентов за 14 дней увеличилось до 212 жителей.

В Даугавпилсе за прошедшие сутки был обнаружен 21 новый инфицированный человек, в Лиепае - 17, в Огрском крае - 16, а в Резекне - 14.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 2436, Даугавпилсе - 350, Елгаве - 306, Лиепае - 238, Юрмале - 212, Гулбенском крае - 181, а также в Резекне - 157 жителей.

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