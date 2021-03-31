Главное за 31 марта ⟩ Преобразование антиковидных мер и голодовка Алексея Навального

События дня:

Президент Эгил Левитс поддержал решение правительства преобразовать антиковидные меры. Говоря о том, пришло ли подходящее время для реорганизации системы ограничений, глава государства заявил, что вопрос рассматривают специалисты, а решение принимает правительство. Ограничения не будут уменьшены или отменены, а будут изменены там, где они не столь эффективны или необходимы.

Российский политик Алексей Навальный, который находится в колонии в городе Покров, объявил голодовку. Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы".

Аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации договорились о переезде музея на новое место на аэродроме под Скулте, недалеко от пункта наблюдения за самолетами. Аэропорт окажет владельцу музея техническую поддержку в благоустройстве территории и перемещении экспонатов.

Ведущий передачи "Запрещенный прием" на LTV Гунтис Боярс, отрицает обвинения, направленные в адрес передачи по поводу результатов проведенного эксперимента с антителами, которые можно отнести к эффективности вакцины AstraZeneca. Он считает, что журналисты имеют право искать ответы на актуальные вопросы различными способами, включая эксперименты и сдачу тестов на антитела, которые по закону доступны каждому жителю Латвии.

Сегодня прошел прямой эфир дискуссионной передачи "Кто вам платит?", посвященный событиям в Беларуси. Важно ли Латвии следить за происходящим в соседнем государстве и почему? Потерпела ли фиаско "белорусская весна"? Куда ведет белорусов оппозиция? Все это обсуждалось в эфире передачи, который можно посмотреть в записи.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 630 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек. За сутки в Латвии сделано 16 080 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 364 случая на 100 000 населения.

Президент Эгил Левитс предлагает ввести у пунктов вакцинации от Covid-19 "живые очереди", об этом он заявил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Левитс отметил, что параллельно приоритетным группам, приглашаемым на вакцинацию, в общей системе вакцинации стоило бы предусмотреть и введение "живой очереди" в случаях, если люди не пришли на вакцинацию в определенное время. Он добавил, что такая система практикуется и в других странах.

В Латвии сейчас доступны около 92 000 доз вакцин от Covid-19 производства разных компаний. По словам министра здравоохранения, план заключается в том, чтобы до пасхальных выходных развезти около 50 000 доз вакцин по пунктам вакцинации, а около 25 000 вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech оставить на складах для введения вторых доз. Министр еще раз отметил, что на Пасху будут открыты крупные центры вакцинации в краях Латвии.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Непристойная песня для "Евровидения", разрушающая латвийский образ жизни - песня Саманты Тины вызвала неоднозначную реакцию у жителей Латвии. О двойных стандартах и неспособности людей их замечать.

Торговый центр Alfa при сотрудничестве с Latvijas Zaļais punkts организовывает акцию по сдаче текстиля "Субботник в гардеробной". Контейнер для сортировки текстильных отходов будет размещен у центрального входа в т/ц до 18 апреля.