Чт, 1.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В Елгаве после ДТП в больницу доставили двух полицейских

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В среду днем в результате ДТП в Елгавскую больницу были доставлены два муниципальных полицейских, сообщает агентство LETA.

Доступная Государственной полиции предварительная информация свидетельствует, что в Елгаве, на улице Ригас, автомобиль муниципальной полиции Елгавы, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами на вызов, пересекал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda Jazz. Авария произошла на перекрестке с улицей Изстрадес.

В результате ДТП травмы получили двое полицейских, которые были доставлены в лечебное учреждение. Водитель Honda от медицинского осмотра отказался.

В результате аварии оказались повреждены и оба транспортных средства. Полиция начала по данному факту процесс административного нарушения.

Представитель муниципальной полиции Сандра Матулена подтвердила, что полицейские доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

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