В Елгаве после ДТП в больницу доставили двух полицейских

Доступная Государственной полиции предварительная информация свидетельствует, что в Елгаве, на улице Ригас, автомобиль муниципальной полиции Елгавы, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами на вызов, пересекал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda Jazz. Авария произошла на перекрестке с улицей Изстрадес.

В результате ДТП травмы получили двое полицейских, которые были доставлены в лечебное учреждение. Водитель Honda от медицинского осмотра отказался.

В результате аварии оказались повреждены и оба транспортных средства. Полиция начала по данному факту процесс административного нарушения.