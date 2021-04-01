В Елгаве после ДТП в больницу доставили двух полицейских
В среду днем в результате ДТП в Елгавскую больницу были доставлены два муниципальных полицейских, сообщает агентство LETA.
В среду днем в результате ДТП в Елгавскую больницу были доставлены два муниципальных полицейских, сообщает агентство LETA.
Доступная Государственной полиции предварительная информация свидетельствует, что в Елгаве, на улице Ригас, автомобиль муниципальной полиции Елгавы, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами на вызов, пересекал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda Jazz. Авария произошла на перекрестке с улицей Изстрадес.
В результате ДТП травмы получили двое полицейских, которые были доставлены в лечебное учреждение. Водитель Honda от медицинского осмотра отказался.
В результате аварии оказались повреждены и оба транспортных средства. Полиция начала по данному факту процесс административного нарушения.
Представитель муниципальной полиции Сандра Матулена подтвердила, что полицейские доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.