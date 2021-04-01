В Бразилии открыт новый штамм коронавируса
В бразильском штате Сан-Паулу обнаружен новый штамм коронавируса, похожий на открытую в Южной Африке мутацию, сообщает AFP.
В бразильском штате Сан-Паулу обнаружен новый штамм коронавируса, похожий на открытую в Южной Африке мутацию, сообщает AFP.
"Этот вариант похож на южноафриканский [вариант], несмотря на то, что путешествий или контактов с путешественниками из ЮАР не было", - сообщил президент Института биомедицины Бутантан Димас Ковас.
В Бразилии уже бушует один местный штамм коронавируса, открытый в январе, ему дано название Р1.
Южноафриканский вариант вируса считается куда более заразным, чем изначальный коронавирус. Вакцины от Covid-19, разработанные предприятиями Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, менее эффективны против южноафриканского штамма.
Новый вариант в Бразилии обнаружен у 34-летней женщины с небольшими симптомами Covid-19, сообщает новостной портал G1.
Пациентка утверждает, что в последнее время не выезжала из страны и не путешествовала в рамках страны.
Число жертв Covid-19 в Бразилии с начала пандемии выросло до 321 515, в стране подтверждено 12,7 миллионов случаев заражения новым коронавирусом.
В среду Министерство здравоохранения Бразилии зарегистрировало 3869 связанных с Covid-19 случаев смерти, что стало новым рекордом.
По числу зараженных и умерших Бразилия находится на втором месте в мире после США