Перестрелка в Подмосковье: опубликованы кадры обыска в роскошном особняке стрелка

Напомним, 30 марта 61-летний житель коттеджного поселка в Подмосковье обстрелял силовиков, приехавших проверить информацию о его причастности к незаконному обороту оружия. Операция по его задержанию продолжалась целый день, на подмогу полицейским приехал спецназ.

К вечеру в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар. По одной из версий, силовики применили гранатомет, по другой - хозяин сам поджег дом. Утром в среду Следственный комитет сообщил, что при разборе завалов было найдено тело.

По данным газеты "Коммерсант", Барданов был судим за мошенничество. "Российская газета", ссылаясь на еще милицейские базы данных, пишет, что в начале 2000-х Барданов совершил грабеж - отобрал часы в подъезде у прохожего. После этого он год находился в розыске, а в 2002 году его арестовали и осудили на 2 года.

По словам собеседника Интерфакса, Барданову неоднократно выписывали административные штрафы за нарушения ПДД, чаще всего - за превышение допустимой скорости.

Кроме того, рассказал источник, у мужчины были проблемы с кредиторами - он был в "черных" списках нескольких кредитных организаций и часто получал отказы по выдаче кредитов.

Как заявил источник Интерфакса, на стрелка из "Новых Вешек" официально зарегистрировано шесть единиц оружия. Это охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также пистолет Grand Power T10 (травматический).

Помимо легального арсенала Барданов мог хранить дома еще и нелегальный. "В одном из помещений дома обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.