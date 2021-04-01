Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2021 года. Продолжение

Прогноз на апрель. Вторая часть.

Весы

Любовь, только любовь! Жизнь была бы очень скучной, если не переживать таких романтических всплесков, какие могут посетить вас в апреле. Но на последней неделе месяца рабочие проблемы полностью захватят внимание.

Ситуация будет похожа на болото, в котором постоянно вязнешь, и тут уж будет не до любви. 1

По датам: 5-7 можно переделать массу дел, 10-11 несут подарки и приятные сюрпризы, 22-23 ждет оригинальный поворот событий, а 24 и 25 апреля придется пережить муки совести.

Скорпион

Будьте осторожны! В апреле вы - как заряженное ружье, готовое выстрелить в любой момент. И, увы, есть шансы промахнуться. Задача на первую половину месяца - скорректировать цели и удерживать в рамках бурное желание кого-то наказать или сделать назло. Последствия ошибок первой декады апреля вы можете расхлебывать 2-3 месяца, поэтому не горячитесь. Вторая половина месяца "читается" только на личной консультации.

Стрелец

Для вас главные люди апреля - дети (если они у вас уже есть) или мысли о них (если еще нет). Все приятные планы лучше поместить в 1-ю половину месяца, а во второй заниматься здоровьем. Потому что придется вплотную заняться здоровьем и мелкой текучкой. Только не откладывайте все хлопоты на последнюю неделю апреля, чтобы не сойти с ума от их количества.

Козерог

Если к вам давно не приезжали гости и вы сокрушались, что дом опустел, забудьте печали! Вскоре друзья или родственники навалятся в таком количестве, что снова будете мечтать об уединении. Но главная тема месяца, конечно, не приезд родни, а "бумажные дела", связанные с местом вашего проживания. Если нужно оформить гражданство, наследство, права собственности или собрать информацию о возможной ипотеке, сделайте это именно в апреле. Самые продуктивные дни месяца 1 апреля (без всяких шуток) и 10-е.

Водолей

Ау! Включайте всю свою хваленую креативность и открывайте весь список контактов, чтобы получить от апреля максимум в финансовом плане. Лучше в первые же дни месяца включиться в бурную деятельность, потому что домашние дела опять потребуют вашего внимания ближе к его концу.

Еще - пришло время заниматься спортом или внести хоть немного и хоть какой-то физической активности в жизнь. 1

Удачные дни - 9, 22, 23 и 30 апреля.

Рыбы